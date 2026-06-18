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ENERGIA LIMPA

Bahia recebe reconhecimento internacional por sustentabilidade

Tricolor recebeu o selo I-REC após utilizar energia 100% renovável em suas operações

Téo Mazzoni
Por
Bahia conquista selo internacional e reforça compromisso ambiental
Bahia conquista selo internacional e reforça compromisso ambiental - Foto: Reprodução / X (Twitter) - @ecbahia

O Esporte Clube Bahia SAF deu mais um passo em sua política de sustentabilidade ao conquistar a Certificação Internacional de Energia Renovável (I-REC), reconhecimento que atesta a utilização de energia proveniente de fontes renováveis e rastreáveis em suas operações ao longo de 2025.

A certificação foi obtida por meio da parceria entre o clube e a comercializadora do grupo Neoenergia, responsável pelo fornecimento de energia para o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, localizado em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

O acordo entre as partes teve início em 2024 e permitiu ao Tricolor de Aço migrar para uma matriz energética composta integralmente por fontes renováveis. A medida reforça a estratégia do clube de adotar práticas alinhadas à sustentabilidade e à redução dos impactos ambientais de suas atividades.

De acordo com os dados apresentados, a utilização de energia limpa evitou a emissão de 37,3 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante o ano de 2025. O volume corresponde, em termos de compensação ambiental, ao plantio de aproximadamente 227 árvores.

Emitido pelo Instituto Totum, responsável pela certificação I-REC no Brasil, o documento confirma que a energia consumida pelo Bahia teve origem comprovadamente renovável, contribuindo para a redução da pegada de carbono da instituição.

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“A utilização de fontes renováveis de energia está em linha com a nossa visão de construir um clube cada vez mais moderno, eficiente e alinhado às melhores práticas de gestão. Receber essa certificação reforça que estamos avançando na forma como administramos nossas operações e contribuímos para um futuro mais sustentável”, afirma Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Esporte Clube Bahia SAF.

O Bahia foi um dos primeiros clubes do futebol brasileiro a aderir ao Mercado Livre de Energia, realizando a migração há pouco mais de um ano. Desde então, a energia utilizada em suas instalações passou a ser proveniente das usinas renováveis da Neoenergia.

Para a empresa parceira, a certificação representa um exemplo da viabilidade do uso de energia limpa em diferentes segmentos da economia, incluindo o esporte.

“A emissão do I-REC para o Esporte Clube Bahia mostra como o mercado livre, baseado em fontes renováveis, é uma alternativa viável para qualquer setor econômico. Atestar o suprimento de um dos clubes mais populares do Brasil reforça nosso compromisso em oferecer soluções sustentáveis também para o universo do esporte brasileiro”, afirma Rita Knop, diretora comercial da Neoenergia.

Com a conquista do certificado internacional, o Bahia reforça sua posição entre os clubes que buscam aliar desenvolvimento esportivo, gestão moderna e responsabilidade ambiental, ampliando iniciativas voltadas à sustentabilidade em suas operações.

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Bahia bahia saf sustentabilidade

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