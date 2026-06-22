Bahia e Vitória têm dias de jogos definidos com Ba-Vi no Brasileirão

A saudade dos clubes em campo já está apertando - mas já tem data para acabar. A CBF divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela detalhada das rodadas 19 a 24 da Série A do Brasileirão, e Bahia e Vitória já sabem o caminho que terão na retomada da competição após a paralisação para a Copa do Mundo.

Bahia e Vitória voltam a campo em julho, terão sequências importantes contra adversários diretos e tradicionais, e se enfrentam no dia 23 de agosto, um domingo, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada.

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O clássico baiano aparece como um dos principais jogos do recorte divulgado pela entidade. A partida terá mando do Vitória e transmissão da Globo e do Premiere. Antes disso, os rivais estaduais terão cinco compromissos cada pelo Brasileirão, em uma sequência que pode pesar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.

Na volta à Série A, o Rubro-Negro recebe o Vasco no Barradão no dia 16 de julho, uma quinta-feira, às 19h30, pela 19ª rodada. Já o Bahia volta alguns dias depois, em 21 de julho, uma terça-feira, às 19h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Sequência do Bahia até o Ba-Vi

O Bahia terá três jogos fora de casa e dois na Fonte Nova antes do clássico. Depois de visitar o Atlético-MG na retomada, o Tricolor recebe o Corinthians no dia 26 de julho, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Na sequência, o time baiano encara o Fluminense no Maracanã, em 29 de julho, uma quarta-feira, às 21h30. Pela 22ª rodada, volta a Salvador para enfrentar o Vasco, em 9 de agosto, domingo, às 16h, novamente na Fonte Nova.

Antes do Ba-Vi, o Bahia ainda visita a Chapecoense no dia 16 de agosto, domingo, às 11h, na Arena Condá. Uma semana depois, encara o Vitória no Barradão.

Jogos do Bahia da 19ª à 24ª rodada:

19ª rodada - Atlético-MG x Bahia

21 de julho, terça-feira, 19h30

Arena MRV, Belo Horizonte

Transmissão: SporTV e Premiere

20ª rodada - Bahia x Corinthians

26 de julho, domingo, 16h

Arena Fonte Nova, Salvador

Transmissão: Globo, ge tv e Premiere

21ª rodada - Fluminense x Bahia

29 de julho, quarta-feira, 21h30

Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Globo e Premiere

22ª rodada - Bahia x Vasco

9 de agosto, domingo, 16h

Arena Fonte Nova, Salvador

Transmissão: Globo e Premiere

23ª rodada - Chapecoense x Bahia

16 de agosto, domingo, 11h

Arena Condá, Chapecó

Transmissão: Premiere

24ª rodada - Vitória x Bahia

23 de agosto, domingo, 16h

Barradão, Salvador

Transmissão: Globo e Premiere

Vitória com Vasco, Palmeiras, Flamengo e clássico

O Vitória terá uma sequência pesada até o Ba-Vi, com a retomada em casa, contra o Vasco, no dia 16 de julho, às 19h30, no Barradão. Depois, o Rubro-Negro viaja para enfrentar o Remo, no Mangueirão, em Belém, no dia 26 de julho, domingo, às 19h30.

Na 21ª rodada, o Leão recebe o Palmeiras no Barradão, em 29 de julho, quarta-feira, às 21h30. Em seguida, encara o Flamengo no Maracanã, em 9 de agosto, domingo, às 19h30.

Antes do clássico contra o Bahia, o Vitória ainda joga em casa contra o Botafogo, no dia 16 de agosto, domingo, às 18h30. O Ba-Vi fecha a sequência rubro-negra divulgada pela CBF.

Jogos do Vitória da 19ª à 24ª rodada:

19ª rodada - Vitória x Vasco

16 de julho, quinta-feira, 19h30

Barradão, Salvador

Transmissão: Premiere

20ª rodada - Remo x Vitória

26 de julho, domingo, 19h30

Mangueirão, Belém

Transmissão: Premiere

21ª rodada - Vitória x Palmeiras

29 de julho, quarta-feira, 21h30

Barradão, Salvador

Transmissão: Globo, ge tv e Premiere

22ª rodada - Flamengo x Vitória

9 de agosto, domingo, 19h30

Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: SporTV e Premiere

23ª rodada - Vitória x Botafogo

16 de agosto, domingo, 18h30

Barradão, Salvador

Transmissão: Premiere

24ª rodada - Vitória x Bahia

23 de agosto, domingo, 16h

Barradão, Salvador

Transmissão: Globo e Premiere

Ba-Vi em domingo à tarde

O clássico entre Vitória e Bahia foi marcado para um dos horários mais tradicionais do futebol brasileiro - domingo, às 16h. A definição também dialoga com a nova diretriz da CBF para evitar partidas em faixas consideradas menos favoráveis ao público.

A entidade informou que a tabela já reflete discussões feitas com clubes durante reuniões sobre a formação da Liga Futebol no Brasil. A proposta é reduzir jogos em horários de menor apelo para o torcedor, como partidas às 19h em dias de semana e confrontos muito tarde aos domingos.

Na tabela divulgada, não há jogos às 19h no meio de semana. O horário mais cedo em dias úteis passa a ser 19h30. Aos domingos, a CBF estabeleceu como limite o início às 19h30, evitando partidas às 20h30, faixa que já havia sido usada em edições anteriores.

Mudança mira presença de público

A mudança de horários está alinhada a estudos de audiência, presença de público e comportamento do torcedor. A CBF vinha discutindo o tema com clubes da Série A e da Série B, além de federações estaduais, em encontros realizados em abril e maio.

Segundo a entidade, a reorganização busca melhorar a experiência do público nos estádios e equilibrar o calendário com as necessidades das detentoras de direitos de transmissão, os intervalos mínimos entre partidas e as competições continentais.

No caso de Bahia e Vitória, o impacto aparece diretamente na programação do clássico e de outros jogos importantes. O Bahia terá partidas em horários variados, incluindo domingo às 11h contra a Chapecoense. O Vitória terá dois jogos de grande apelo no Barradão em horário noturno de quarta-feira, contra Vasco e Palmeiras, além do Ba-Vi em domingo à tarde.

Tabela ainda pode mudar

A CBF também destacou que as datas podem sofrer alterações por causa das definições das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, os estádios estão sujeitos a inspeção prévia, e qualquer local pode ser alterado caso não apresente os laudos técnicos exigidos pela legislação.