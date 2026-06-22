França x Iraque é primeiro jogo suspenso por temporal na Copa do Mundo

A França estava vencendo o Iraque por 1 a 0, com gol de Mbappé, e se classificando para os 16 avos de final da Copa do Mundo quando uma forte chuva atingiu o Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e levou a arbitragem a paralisar o jogo seguindo normas de segurança.

O temporal começou ainda no final do primeiro tempo, que foi concluído normalmente, e os jogadores não retornaram para a segunda etapa no horário previsto. A expectativa inicial era de que a bola voltasse a rolar em cerca de 30 minutos, desde que as condições climáticas fossem consideradas seguras.

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A interrupção aconteceu em meio a alertas meteorológicos para a região da Filadélfia, na Pensilvânia, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e raios. A entrada de torcedores no estádio já havia sido atrasada em aproximadamente 40 minutos antes da partida por causa das pancadas de chuva.

Chuva forte e risco de raios

A chuva, por si só, não costuma ser suficiente para suspender uma partida. O principal fator de preocupação nesse caso é a presença de raios nas proximidades do estádio, e nos Estados Unidos, os protocolos para eventos esportivos ao ar livre são rígidos.

Durante o jogo entre França e Iraque, a arbitragem e a organização acionaram o procedimento de segurança diante do agravamento das condições climáticas. Com isso, os atletas permaneceram fora do gramado, e o público foi orientado a buscar abrigo nas áreas internas do estádio.

Antes mesmo de a bola rolar, mensagens no telão e no sistema de som do Lincoln Financial Field já alertavam os torcedores sobre a aproximação de tempestade. Em situações desse tipo, a recomendação é deixar arquibancadas e áreas descobertas até que a ameaça passe.

Aviso no estádio - Foto: AFP

Como funciona o protocolo

O protocolo climático utilizado em eventos esportivos nos Estados Unidos determina que uma partida deve ser interrompida quando um raio é detectado ou quando um trovão é ouvido nas proximidades do estádio.

Se um raio cair em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do local da partida, o jogo é paralisado por pelo menos 30 minutos. A contagem regressiva só começa quando não há novos registros dentro da área monitorada.

Caso outro raio seja detectado nesse intervalo, o cronômetro é reiniciado. O ciclo se repete até que a tempestade se afaste e as autoridades considerem seguro o retorno das equipes ao gramado.

Por isso, uma paralisação inicialmente prevista para 30 minutos pode se estender por mais tempo, dependendo da continuidade da chuva e das descargas elétricas na região.