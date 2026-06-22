Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CHUVA NA FILADÉLFIA

França x Iraque é primeiro jogo suspenso por temporal na Copa do Mundo

Mbappé marcou para os franceses, que iam vencendo por 1 a 0 quando a partida foi suspensa

Marina Branco
Por
Chuva em França x Iraque
Chuva em França x Iraque - Foto: AFP

A França estava vencendo o Iraque por 1 a 0, com gol de Mbappé, e se classificando para os 16 avos de final da Copa do Mundo quando uma forte chuva atingiu o Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e levou a arbitragem a paralisar o jogo seguindo normas de segurança.

O temporal começou ainda no final do primeiro tempo, que foi concluído normalmente, e os jogadores não retornaram para a segunda etapa no horário previsto. A expectativa inicial era de que a bola voltasse a rolar em cerca de 30 minutos, desde que as condições climáticas fossem consideradas seguras.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A interrupção aconteceu em meio a alertas meteorológicos para a região da Filadélfia, na Pensilvânia, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e raios. A entrada de torcedores no estádio já havia sido atrasada em aproximadamente 40 minutos antes da partida por causa das pancadas de chuva.

Leia Também:

E PODE ISSO?

Por que os jogadores de Curaçao podem dormir com as esposas na Copa
Por que os jogadores de Curaçao podem dormir com as esposas na Copa imagem

'PESSI'

Messi é o jogador com mais pênaltis cobrados na história das Copas
Messi é o jogador com mais pênaltis cobrados na história das Copas imagem

COPA DO MUNDO

Com dois de Messi, Argentina vence Áustria e se garante no mata-mata
Com dois de Messi, Argentina vence Áustria e se garante no mata-mata imagem

Chuva forte e risco de raios

A chuva, por si só, não costuma ser suficiente para suspender uma partida. O principal fator de preocupação nesse caso é a presença de raios nas proximidades do estádio, e nos Estados Unidos, os protocolos para eventos esportivos ao ar livre são rígidos.

Durante o jogo entre França e Iraque, a arbitragem e a organização acionaram o procedimento de segurança diante do agravamento das condições climáticas. Com isso, os atletas permaneceram fora do gramado, e o público foi orientado a buscar abrigo nas áreas internas do estádio.

Antes mesmo de a bola rolar, mensagens no telão e no sistema de som do Lincoln Financial Field já alertavam os torcedores sobre a aproximação de tempestade. Em situações desse tipo, a recomendação é deixar arquibancadas e áreas descobertas até que a ameaça passe.

Aviso no estádio
Aviso no estádio - Foto: AFP

Como funciona o protocolo

O protocolo climático utilizado em eventos esportivos nos Estados Unidos determina que uma partida deve ser interrompida quando um raio é detectado ou quando um trovão é ouvido nas proximidades do estádio.

Se um raio cair em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do local da partida, o jogo é paralisado por pelo menos 30 minutos. A contagem regressiva só começa quando não há novos registros dentro da área monitorada.

Caso outro raio seja detectado nesse intervalo, o cronômetro é reiniciado. O ciclo se repete até que a tempestade se afaste e as autoridades considerem seguro o retorno das equipes ao gramado.

Por isso, uma paralisação inicialmente prevista para 30 minutos pode se estender por mais tempo, dependendo da continuidade da chuva e das descargas elétricas na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo frança Iraque

Relacionadas

Mais lidas