'PESSI'
Messi é o jogador com mais pênaltis cobrados na história das Copas
Contra a Áustria, o argentino também se tornou o jogador com maior número de cobranças perdidas
Apesar de ter se tornado nesta segunda-feira, 22, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo de forma isolada, Messi bateu um recorde negativo contra a Áustria. Antes de marcar seu 17º gol em Copas aos 38 minutos, o camisa 10 já poderia ter aberto o placar em uma cobrança de pênalti, que acabou sendo desperdiçada.
Essa foi a sétima cobrança de pênalti de Messi na história das Copas, de forma que ele se tornou o jogador que mais vezes esteve frente a frente com o goleiro na marca da cal ao longo dos quase 100 anos de existência do torneio.
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No entanto, ao perder o pênalti, ele também se tornou o jogador com mais cobranças desperdiçadas na história da competição. Ao todo, são três pênaltis perdidos pelo jogador em Copas.
Veja as cobranças de Messi em Copas:
- 2018 - Argentina 1x1 Islândia: defesa do goleiro
- 2022 - Argentina 1x2 Arábia Saudita: gol
- 2022 - Argentina x Polônia: defesa do goleiro
- 2022 - Argentina x Holanda: gol
- 2022 - Argentina x Croácia: gol
- 2022 - Argentina x França: gol
- 2026 - Argentina x Áustria: chute para fora