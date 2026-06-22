Messi marca contra Áustria e se isola na artilharia das Copas do Mundo

Histórico! Após marcar três vezes contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi cravou mais um gol, desta vez contra a Áustria, se isolando como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 17 gols. O jogador estava empatado o alemão Miroslav Klose, que marcou 16 gols entre as Copas de 2002 e 2014.

Antes de balançar as redes na partida desta segunda-feira, 22, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 argentino havia perdido um pênalti com menos de 10 minutos de jogo. No entanto, o jogador conseguiu se recuperar dentro da partida e teve frieza para marcar aos 38 minutos.

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Longevidade

A Copa do Mundo de 2026 é a sexta edição que conta com a presença de Lionel Messi, que estreou em 2006. Desde então, o jogador superou duras eliminações, incluindo o vice-campeonato para a Alemanha em 2014, no Brasil.

Em 2022, no Catar, o jogador marcou sete gols, sendo dois na final contra a França, e liderou a Argentina para um título que não vinha desde 1986, com Maradona. Messi já tinha 35 anos à época, de forma que acreditava-se que aquele seria o seu último Mundial.

No entanto, ele contrariou as previsões que se tinham naquele momento e chegou para a Copa do Mundo de 2026 com quase 40 anos, idade que ele completa na próxima quarta-feira, 24 de junho. Já campeão do mundo, Messi agora coleciona recordes a cada vez que entra em campo no torneio.

Pênaltis

Com a cobrança de pênalti na partida contra a Áustria, Messi se tornou o jogador com mais penalidades cobradas na história das Copas: 7. Porém, ao desperdiçar a cobrança, o camisa 10 argentino também se tornou o jogador com mais pênaltis perdidos na história do torneio, com três penalidades não convertidas.

Mbappé na cola

O francês de 27 anos é considerado o principal concorrente de Messi na artilharia da Copa do Mundo de 2026, mas não somente isso. Com somente duas participações no torneio, em 2018 e 2022, Kylian Mbappé se tornou o sexto maior artilheiro da história do torneio, com 12 gols marcados, empatado com Pelé.

Em 2026, o atacante francês seguiu em alto nível e estreou com dois gols diante de Senegal, o que o fez chegar aos 14 gols e superar o Rei Pelé, o seu conterrâneo Just Fontaine e, àquele momento, o próprio Lionel Messi, que ainda não havia estreado contra a Argélia.

Mbappé marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da França na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Charly Triballeau | AFP

Neste momento, Mbappé está empatado em gols com o alemão Gerd Muller e está atrás apenas de Ronaldo Fenômeno, Klose e Messi. O jogador entra em campo às 18h desta segunda-feira, contra o Iraque, podendo igualar ou superar alguns desses nomes.

Caso não consiga nenhum desses feitos agora em 2026, é esperado que o francês se estabeleça como o maior artilheiro da história das Copas no futuro. Veja a idade que ele terá nas próximas edições do torneio: