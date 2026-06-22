COPA DO MUNDO
Com Neymar e sem Alisson, Brasil treina para encarar Escócia na Copa
Penúltimo treino antes da partida decisiva da fase de grupos foi realizado nesta segunda-feira
Já recuperado de uma lesão na panturrilha direita, Neymar fez nesta segunda-feira, 22, mais um treinamento junto ao elenco da Seleção Brasileira. No domingo, ele já havia participado da atividade no gramado em tempo integral, mas sete jogadores foram poupados dos trabalhos de campo na ocasião.
Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que foram titulares contra o Haiti, realizaram apenas exercícios regenerativos. Dos que começaram a partida, apenas Alisson, Lucas Paquetá e Vinicius Junior apareceram no gramado.
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Apesar do retorno do camisa 10, o grupo não contou com a presença do goleiro Alisson na atividade desta segunda, a penúltima antes da partida contra a Escócia, que acontece na quarta-feira, 24, às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
De acordo com a CBF, o goleiro de 33 anos foi poupado para controle de carga e permaneceu na parte interna do centro de treinamento Columbia Park.
Questão Raphinha
Além do camisa 1, apenas Raphinha não apareceu no gramado. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita, sofrida na partida contra o Haiti. A comissão técnica não indicou prazo para seu retorno, mas trabalha com a possibilidade de contar com ele novamente a partir das oitavas de final.
Para o lugar de Raphinha, Carlo Ancelotti tem Luiz Henrique, Rayan e Endrick como principais opções, mas o treinador italiano pode optar por utilizar Gabriel Martinelli, que costuma atuar pelo lado esquerdo.
Situação do Brasil
O Brasil lidera o Grupo C da Copa do Mundo, empatado com o Marrocos, ambos com quatro pontos. Na última rodada, em caso de vitória brasileira sobre os escoceses e de triunfo dos marroquinos sobre os haitianos, a primeira colocação da chave será definida nos critérios de desempate (confronto direto, saldo de gols, gols marcados e cartões).