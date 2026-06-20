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Raphinha será cortado? Veja prazo de recuperação após lesão muscular

Jogador saiu lesionado no primeiro tempo do jogo contra o Haiti

Gustavo Nascimento
Por
Raphinha saiu da partida contra o Haiti com dores na coxa
Raphinha saiu da partida contra o Haiti com dores na coxa - Foto: Jewel Samad | AFP

A CBF confirmou que o atacante Raphinha não será cortado da Copa do Mundo. Segundo comunicado divulgado pela entidade neste sábado, 20, o exame de imagem realizado pelo jogador detectou uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.

“O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, disse a CBF.

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Prazo de recuperação

Ele está fora da partida contra a Escócia, na próxima quarta-feira, 24, em Miami, válida pela terceira rodada da fase de grupos. Além disso, é improvável que ele atue na partida dos 16 avos de final, que será disputada no dia 29 de junho caso o Brasil termine em 1º ou 2º no Grupo C.

Dado o grau da lesão, é possível que o jogador retorne nas oitavas de final, mas o mais provável é que ele esteja disponível somente nas quartas, previstas para meados de julho.

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cbf copa do mundo Raphinha

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