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CBF confirma e Raphinha repete lesão que o deixou fora por 46 dias
Camisa 11 sentiu dores e foi substituído durante a vitória sobre o Haiti
O atacante Raphinha teve que ser substituído de forma precoce durante o duelo entre Brasil e Haiti. Enquanto a Seleção vencia por 2 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia-EUA, o camisa 11 da Seleção Brasileira colocou a mão na parte de trás na perna direita e precisou deixar o campo.
A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o jogador sentiu dores na posterior da coxa direita. Ele sofreu uma lesão na mesma região nesta temporada, durante amistoso contra a França, e acabou ficando de fora por 46 dias. A informação foi divulgada pela Cazé TV.
Raphinha se contundiu no dia 26 de março, na derroa por 2 a 1 diante dos franceses, e retornou aos gramados somente no dia 10 de maio com a camisa do Barcelona. A situação, portanto, ameaça a continuidade do atleta na Copa do Mundo.
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A parte física do jogador virou uma preocupação da comissão técnica de Carlo Ancelotti em treinamentos durante a semana. Raphinha chegou a ser poupado da reapresentação da Amarelinha depois do empate com Marrocos por controle de carga.
Dentro de campo, a Seleção venceu Haiti por 3 a 0, assumiu a liderança do Grupo C e passou a depender só de si para avançar em primeiro colocado ao mata-mata. Os gols foram marcados por Matheus Cunha (duas vezes) e Vinicius Júnior.