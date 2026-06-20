PEGA A ONDA!
Entenda a história por trás da comemoração de Matheus Cunha na Copa
Atacante revelou que a celebração homenageia seu hobby favorito
Matheus Cunha precisou de apenas uma partida como titular em Copas do Mundo para deixar sua marca. Autor de dois gols na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira, o atacante do Manchester United chamou a atenção também pela comemoração inusitada: ao balançar as redes, simulou estar surfando sobre uma prancha.
O gesto, no entanto, está longe de ser aleatório. Fora das quatro linhas, o camisa 9 da Seleção Brasileira tem uma relação especial com o surfe, modalidade que se tornou parte de sua rotina nos momentos de folga.
A conexão começou durante um período de férias em Baía Formosa, município conhecido por revelar grandes talentos do esporte. Foi lá que Cunha teve contato pela primeira vez com as ondas e conheceu surfistas locais, incluindo o campeão olímpico Ítalo Ferreira, com quem mantém amizade até hoje.
O atacante já revelou que a experiência foi suficiente para despertar uma nova paixão, que segue presente mesmo após sua mudança para a Europa.
"O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá tive o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então, tomei gosto pelo esporte e procuro praticá-lo sempre que tenho um tempo livre", contou o atacante ao ge.
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Mesmo atuando na Inglaterra, Matheus Cunha faz questão de manter o hobby. Sempre que a agenda permite, o jogador aproveita os dias de folga para treinar em piscinas de ondas artificiais na cidade de Bristol.
A comemoração diante do Haiti, portanto, foi mais do que uma simples celebração. O gesto simbolizou uma das paixões que acompanham o atacante fora dos gramados e serviu como marca registrada de uma noite especial: a da estreia como titular em Copas do Mundo, coroada com dois gols e atuação decisiva na primeira vitória do Brasil no Mundial de 2026.