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CAMISA NOVE!

Matheus Cunha afasta 'fantasma de 2022' e brilha com a 9 do Brasil

Paraibano marca em Copa do Mundo quatro anos depois do desabafo pela ausência no Catar

Lucas Vilas Boas
Por
Matheus Cunha em campo pela Seleção Brasileira
Matheus Cunha em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Fifa

Antes das lágrimas darem lugar aos aplausos, houve frustração. Quatro anos após viver a dor de ficar fora do Mundial do Catar, em 2022, Matheus Cunha foi o grande nome da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Titular pela primeira vez no torneio, o camisa 9 marcou dois gols e comandou o primeiro triunfo da equipe comandada por Carlo Ancelotti no torneio. A trajetória de Matheus Cunha, que terminou com a convocação para defender a Amarelinha, na verdade iniciou com o atleta ficando de fora 26 convocados pelo técnico Tite para a Copa do Catar.

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Campeão olímpico e artilheiro nos Jogos de Tóquio, em 2021, o paraibano fazia parte do ciclo da Seleção, mas acabou preterido diante da forte concorrência no setor ofensivo. A ausência foi sentida pelo atacante, que foi às lágrimas e desabafou nas redes sociais logo após o anúncio da convocação.

"Gente, a todos vocês que não param de mandar mensagem, OBRIGADO! foi sofrido, foi doído e faz parte. A nossa seleção é espetacular, e a concorrência é muito grande. Obrigado de coração pela torcida e torçamos muito pelo hexa!"

Naquele momento, Matheus Cunha acumulava apenas oito partidas pela Seleção principal e ainda buscava se firmar no futebol europeu. A passagem pelo Atlético de Madrid foi marcada pela irregularidade, e a falta de sequência acabou pesando contra o atacante.

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O cenário, no entanto, mudou nos anos seguintes. Após recuperar o protagonismo em clubes, o atacante chegou ao Manchester United em alta e reconquistou espaço no Brasil. Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa de 2026, recebeu a oportunidade de iniciar uma partida justamente vestindo a histórica camisa 9 do Brasil.

"Por tudo que eu passei antes da outra Copa estar aqui e poder vestir qualquer camisa que se exigir, eu acho que já seria um sonho tão grande, e vestir a (camisa) 9 é sempre buscar ver as coisas do lado positivo, e apesar da dificuldade, do peso que tem. Ver todas as pessoas, cara, pintaram eu na rua, não estou entendendo nada do que está acontecendo", brincou em entrevista à CazéTV.

E correspondeu à altura. Com assistência de Vinícius Júnior, Matheus Cunha balançou as redes duas vezes e ajudou a Seleção a construir a vitória que garantiu a classificação ao mata-mata.

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brasil na copa Copa do Mundo 2026

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