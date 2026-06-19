Matheus Cunha afasta 'fantasma de 2022' e brilha com a 9 do Brasil

Antes das lágrimas darem lugar aos aplausos, houve frustração. Quatro anos após viver a dor de ficar fora do Mundial do Catar, em 2022, Matheus Cunha foi o grande nome da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Titular pela primeira vez no torneio, o camisa 9 marcou dois gols e comandou o primeiro triunfo da equipe comandada por Carlo Ancelotti no torneio. A trajetória de Matheus Cunha, que terminou com a convocação para defender a Amarelinha, na verdade iniciou com o atleta ficando de fora 26 convocados pelo técnico Tite para a Copa do Catar.

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Campeão olímpico e artilheiro nos Jogos de Tóquio, em 2021, o paraibano fazia parte do ciclo da Seleção, mas acabou preterido diante da forte concorrência no setor ofensivo. A ausência foi sentida pelo atacante, que foi às lágrimas e desabafou nas redes sociais logo após o anúncio da convocação.

"Gente, a todos vocês que não param de mandar mensagem, OBRIGADO! foi sofrido, foi doído e faz parte. A nossa seleção é espetacular, e a concorrência é muito grande. Obrigado de coração pela torcida e torçamos muito pelo hexa!"

Naquele momento, Matheus Cunha acumulava apenas oito partidas pela Seleção principal e ainda buscava se firmar no futebol europeu. A passagem pelo Atlético de Madrid foi marcada pela irregularidade, e a falta de sequência acabou pesando contra o atacante.

O cenário, no entanto, mudou nos anos seguintes. Após recuperar o protagonismo em clubes, o atacante chegou ao Manchester United em alta e reconquistou espaço no Brasil. Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa de 2026, recebeu a oportunidade de iniciar uma partida justamente vestindo a histórica camisa 9 do Brasil.

"Por tudo que eu passei antes da outra Copa estar aqui e poder vestir qualquer camisa que se exigir, eu acho que já seria um sonho tão grande, e vestir a (camisa) 9 é sempre buscar ver as coisas do lado positivo, e apesar da dificuldade, do peso que tem. Ver todas as pessoas, cara, pintaram eu na rua, não estou entendendo nada do que está acontecendo", brincou em entrevista à CazéTV.



E correspondeu à altura. Com assistência de Vinícius Júnior, Matheus Cunha balançou as redes duas vezes e ajudou a Seleção a construir a vitória que garantiu a classificação ao mata-mata.