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Marrocos vence Escócia, assume liderança e coloca pressão no Brasil
Seleção Brasileira entra em campo contra o Haiti precisando vencer na Copa do Mundo
Depois de empatar com o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2026, o Marrocos conquistou sua primeira vitória no torneio e encaminhou sua classificação ao mata-mata. Na noite desta sexta-feira, 19, a equipe venceu a Escócia por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C do Mundial.
O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro Ismael Saibari, que também balançou a rede diante da Seleção Brasileira na primeira rodada do torneio. Dessa vez, contra os escoceses, o tento foi marcado logo aos dois minutos de jogo: O atacante recebeu a bola em profundidade e, mesmo com pouco ângulo para finalização, acertou um chute de rara felicidade no Gillette Stadium, em Boston.
O susto no início do primeiro tempo aumentou as expectativas da partida para mais gols serem marcados, mas o feito de Saibari acabou sendo o único do duelo, que foi equilibrado do começo ao fim. A eficácia dos marroquinos decidiu a partida que teve poucas chances claras de gol.
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Com o resultado, o Marrocos chegou a quatro pontos em dois jogos, um a mais que a Escócia e três de vantagem em relação ao Brasil, que entra em campo ainda nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti.
Para alcançar a liderança ainda nesta rodada, a Amarelinha precisa vencer os haitianos por, pelo menos, dois gols de diferença para ultrapassar o saldo de gols dos marroquinos.
Se vencer o Haiti, a Seleção Brasileira garante vaga no mata-mata, pelo menos na terceira colocação. Vale lembrar que a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda encara a Escócia pela última rodada da fase de grupos, assim como Marrocos também enfrenta o Haiti.