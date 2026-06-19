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FAKE NEWS

Jornalista é demitida após notícia falsa sobre morte do pai de Messi

Informação falsa foi dada ao vivo pela jornalista Florencia Peña e se espalhou rapidamente

Leo Almeida
Por
Messi chorando no jogo contra a Argélia
Messi chorando no jogo contra a Argélia - Foto: Reprodução | Cazé TV

Uma jornalista argentina foi demitida após disseminar uma notícia falsa envolvendo a suposta morte do pai do jogador Lionel Messi, craque da seleção do país. Florencia Peña veiculou a informação durante programação ao vivo da Luzu TV, um dos maiores canais e produtoras de mídia de streaming da Argentina.

Quando deu a notícia, Peña chegou a afirmar que o jogador deveria deixar a concentração da seleção nos Estados Unidos para retornar à Argentina e acompanhar o funeral do pai. Após a repercussão, a jornalista usou sua conta no X para pedir desculpas pela situação e explicou que recebeu a informação falsa pela produção do programa.

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“Peço desculpas à família Messi pelo terrível momento que imagino estarem passando. Me sinto profundamente envergonhada por ter sido o instrumento dessa dor”, disse.

Florencia Peña pela Luzu TV
Florencia Peña pela Luzu TV - Foto: Reprodução | Luzu TV

Fake News gerou crise

A notícia falsa provocou uma crise no canal, que também se pronunciou confirmando o afastamento da apresentadora e de toda a equipe de bastidores do programa El Show del Verano.

Florencia disse ainda que mesmo assim, assume a responsabilidade por ter contribuído para o erro e, por isso, teria decidido por iniciativa própria se afastar e encerrar sua participação no canal Luzu: “Peço desculpas novamente, de coração, eu errei”.

O estado de saúde do pai de Messi

Jorge Messi, de 68 anos e pai do jogador, passa por um problema de saúde e está sob acompanhamento médico. Conforme último boletim emitido pela família, ele apresenta "evolução favorável".

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A doença específica não foi revelada. Na nota, a família Messi solicitou "responsabilidade" sobre a condição de Jorge, reforçando que "toda e qualquer informação que não oficial deve ser desconsiderada".

A divulgação da nota também ocorreu após Lionel Messi ter sido visto em lágrimas na última terça-feira (16), quando marcou um hat-trick contra a Argélia na Copa do Mundo.

A emoção do atleta estaria ligada à condição de saúde de seu pai, conforme informações divulgadas inicialmente pelo jornalista Eduardo Feinmann, da Rádio Mitre.

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Tags

Argentina copa do mundo Florencia Peña Jorge Messi Lionel Messi pai de messi

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