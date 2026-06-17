Messi faz três gols, iguala Klose e vira o maior artilheiro das Copas

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Lionel Messi precisou de apenas uma partida na Copa do Mundo de 2026 para alcançar mais um feito histórico. Com três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 chegou ao topo da artilharia do torneio.

Com o hat-trick na estreia argentina, Messi alcançou a marca de 16 gols em Copas do Mundo e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose, até então isolado como maior goleador da história da competição.

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O feito ganhou contornos ainda mais especiais porque aconteceu poucas horas depois de Kylian Mbappé ganhar posições no ranking. O atacante francês marcou duas vezes na vitória sobre Senegal e chegou a 14 gols em Mundiais, ultrapassando momentaneamente Messi na edição de 2026 em número total de gols na competição. No entanto, a resposta do argentino veio de forma contundente.

Além de igualar Klose, o capitão da Albiceleste deixou para trás nomes históricos do futebol mundial, como Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols, Gerd Müller, autor de 14 tentos, e Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes em apenas uma edição do torneio.

Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo

Miroslav Klose — 16 gols em 24 jogos;

Lionel Messi — 16 gols em 27 jogos;

Ronaldo Nazário — 15 gols em 19 jogos;

Gerd Müller — 14 gols em 13 jogos;

Kylian Mbappé — 14 gols em 15 jogos;

Just Fontaine — 13 gols em seis jogos;

Pelé — 12 gols em 14 jogos.

Atual campeã do mundo, a Argentina inicia a Copa na liderança do Grupo J, mesmo de Áustria e Jordania, que ainda se enfrentam logo mais, às 1h. A Albiceleste enfrenta os austríacos na próxima segunda-feira, 22, às 14h, e fecha a fase de grupos contra a Jordania em jogo marcado no dia 27 de junho, às 23h.