GOAT?
Messi faz três gols, iguala Klose e vira o maior artilheiro das Copas
Camisa 10 comandou a vitória da Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Lionel Messi precisou de apenas uma partida na Copa do Mundo de 2026 para alcançar mais um feito histórico. Com três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 chegou ao topo da artilharia do torneio.
Com o hat-trick na estreia argentina, Messi alcançou a marca de 16 gols em Copas do Mundo e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose, até então isolado como maior goleador da história da competição.
O feito ganhou contornos ainda mais especiais porque aconteceu poucas horas depois de Kylian Mbappé ganhar posições no ranking. O atacante francês marcou duas vezes na vitória sobre Senegal e chegou a 14 gols em Mundiais, ultrapassando momentaneamente Messi na edição de 2026 em número total de gols na competição. No entanto, a resposta do argentino veio de forma contundente.
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Além de igualar Klose, o capitão da Albiceleste deixou para trás nomes históricos do futebol mundial, como Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols, Gerd Müller, autor de 14 tentos, e Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes em apenas uma edição do torneio.
Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo
- Miroslav Klose — 16 gols em 24 jogos;
- Lionel Messi — 16 gols em 27 jogos;
- Ronaldo Nazário — 15 gols em 19 jogos;
- Gerd Müller — 14 gols em 13 jogos;
- Kylian Mbappé — 14 gols em 15 jogos;
- Just Fontaine — 13 gols em seis jogos;
- Pelé — 12 gols em 14 jogos.
Atual campeã do mundo, a Argentina inicia a Copa na liderança do Grupo J, mesmo de Áustria e Jordania, que ainda se enfrentam logo mais, às 1h. A Albiceleste enfrenta os austríacos na próxima segunda-feira, 22, às 14h, e fecha a fase de grupos contra a Jordania em jogo marcado no dia 27 de junho, às 23h.