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TEM VOLTA?

Vini Jr. dispensa mulheres para ficar com Virginia na Copa, diz jornal

O atleta teria recusado ingressos para as affairs acompanharem seus jogos

Franciely Gomes
Por
Vini e Virginia ficaram juntos por alguns meses
Vini e Virginia ficaram juntos por alguns meses - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Vini Jr. está focado em reconquistar sua ex-namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. Segundo informações divulgadas pelo jornal EXTRA, o atleta rejeitou os pedidos de algumas affairs interessadas em acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

Fontes alegam que algumas dessas moças estarão presentes nos Estados Unidos durante os dias das partidas e solicitaram uma ajudinha do craque do Real Madrid. Entretanto, o famoso negou as investidas, mesmo sendo conhecido por não medir esforços quando se trata de mulheres interessadas.

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O motivo em questão é o medo das moças vazarem o remetente do convite, publicando algo que não deveria ser exposto, pois ele pretende celebrar as vitórias dos jogos ao lado de Virginia, caso tudo dê certo.

Revoltada com a atitude, uma das moças chegou a reclamar da negativa do jogador. “Isso aí é dinheiro de pão pra ele”, disparou ela ao jornal, alegando que o atleta poderia facilmente pagar por seu ingresso.

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vini jr vírginia Virginia Fonseca

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