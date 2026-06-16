Ídolo do Iraque perdeu família para o terrorismo e teve casa destruída

O único gol do Iraque contra a Noruega na estreia da Copa do Mundo de 2026 teve um protagonista especial. O atacante Aymen Hussein voltou a ser protagonista na seleção depois de ser decisivo na vitória que garantiu a classificação ao Mundial, contra a Bolívia, na repescagem

Aos 30 anos, o camisa 18 tem uma história impactada pelos conflitos que atingiram seu país nas últimas décadas. Filho de um oficial do exército iraquiano, Hussein perdeu o pai em 2008, vítima de um ataque da Al Qaeda. Seis anos depois, seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico e nunca mais foi encontrado.

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Além das perdas familiares, durante os confrontos em Kirkuk, cidade localizada no norte do Iraque, a casa onde viviam foi destruída.

Esta não é a primeira história de terrorismo da minha família. Provavelmente não será a última Aymen Hussein - Atacante do Iraque

De acordo com a agência iraquiana Shafaq News, o atacante permaneceu por cerca de sete horas detido no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, após ser submetido a uma extensa verificação pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo 2026.

A suspeita é de que o jogador tenha sido confundido com outro cidadão iraquiano durante os procedimentos de segurança. Após o interrogatório, Hussein foi liberado e conseguiu se juntar à delegação.

Astro nos gramados

Dentro de campo, o centroavante se consolidou como um dos maiores nomes da história do futebol iraquiano. Com 34 gols pela seleção, ele foi decisivo na campanha que encerrou um jejum de 40 anos sem participações em Copas do Mundo.

Foi dele o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental, resultado que garantiu a classificação do Iraque para o Mundial pela primeira vez desde 1986, quando a seleção disputou sua única edição até então.

Após assegurar a vaga, o atacante compartilhou o vídeo da entrevista em suas redes sociais e celebrou o momento.

"O filho do Iraque, se promete, cumpre; se fala, fala a verdade. E se se levanta, abala a terra sob os pés do desespero. Mil parabéns a todos os iraquianos! Esta alegria é o seu direito há muito esperado", escreveu o jogador.