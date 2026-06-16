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HOME > COPA DO MUNDO

SALVAÇÃO?

Tunísia paga valor milionário para novo técnico salvar vaga na Copa

Federação Tunisiana decidiu demitir Sabri Lamouchi após goleada sofrida para Suécia

Lucas Vilas Boas
Por
Hervé Renard, novo técnico da Tunísia
Hervé Renard, novo técnico da Tunísia - Foto: William West/AFP

A seleção da Tunísia terá um novo comandante para a sequência da Copa do Mundo de 2026. O técnico francês Hervé Renard é esperado nas próximas horas em Monterrey, no México, para assumir a equipe africana após a saída de Sabri Lamouchi.

Os valores da contratação não foram divulgados oficialmente. No entanto, segundo o site árabe "Wimwim", Renard receberá cerca de 200 mil euros pelo contrato de curto prazo, o equivalente a aproximadamente R$ 1,18 milhão na cotação atual.

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A mudança no comando técnico acontece depois da goleada por 5 a 1 sofrida para a Suécia na estreia do Mundial. Com apenas dois jogos restantes na fase de grupos, a Federação Tunisiana de Futebol optou por interromper o trabalho de Lamouchi e apostar na experiência de Renard para tentar manter viva a chance de classificação.

O acordo entre as partes terá validade inicial até o encerramento da primeira fase, abrangendo os confrontos contra Japão e Holanda. Caso a Tunísia avance ao mata-mata, um novo vínculo poderá ser negociado.

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Aos 57 anos, o treinador francês acumula passagens de destaque por seleções africanas e do Oriente Médio. Em sua experiência mais recente, comandou a Arábia Saudita e figurou entre os técnicos mais bem remunerados do continente asiático.

Especialista em torneios de seleções, Renard conquistou a Copa Africana de Nações em duas oportunidades: com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015.

A Tunísia volta a campo no próximo domingo, 21, quando enfrenta o Japão, às 1h, novamente no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey. O último compromisso da equipe na fase de grupos será diante da Holanda, na quinta-feira, 25, às 20h, em Kansas City.

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Copa do Mundo 2026

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