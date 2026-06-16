Tunísia paga valor milionário para novo técnico salvar vaga na Copa

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A seleção da Tunísia terá um novo comandante para a sequência da Copa do Mundo de 2026. O técnico francês Hervé Renard é esperado nas próximas horas em Monterrey, no México, para assumir a equipe africana após a saída de Sabri Lamouchi.

Os valores da contratação não foram divulgados oficialmente. No entanto, segundo o site árabe "Wimwim", Renard receberá cerca de 200 mil euros pelo contrato de curto prazo, o equivalente a aproximadamente R$ 1,18 milhão na cotação atual.



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A mudança no comando técnico acontece depois da goleada por 5 a 1 sofrida para a Suécia na estreia do Mundial. Com apenas dois jogos restantes na fase de grupos, a Federação Tunisiana de Futebol optou por interromper o trabalho de Lamouchi e apostar na experiência de Renard para tentar manter viva a chance de classificação.

O acordo entre as partes terá validade inicial até o encerramento da primeira fase, abrangendo os confrontos contra Japão e Holanda. Caso a Tunísia avance ao mata-mata, um novo vínculo poderá ser negociado.

Aos 57 anos, o treinador francês acumula passagens de destaque por seleções africanas e do Oriente Médio. Em sua experiência mais recente, comandou a Arábia Saudita e figurou entre os técnicos mais bem remunerados do continente asiático.

Especialista em torneios de seleções, Renard conquistou a Copa Africana de Nações em duas oportunidades: com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015.

A Tunísia volta a campo no próximo domingo, 21, quando enfrenta o Japão, às 1h, novamente no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey. O último compromisso da equipe na fase de grupos será diante da Holanda, na quinta-feira, 25, às 20h, em Kansas City.