Brasil x Haiti: onde assistir, escalações, árbitro e tudo sobre jogo

A estreia do Brasil na Copa do Mundo não foi a ideal - mas a Canarinha tem a chance de melhorar sua situação nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, coloca a Seleção diante de um adversário historicamente raro no torneio, mas em um momento em que o time de Carlo Ancelotti já precisa transformar favoritismo em resultado.

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Maior campeã da história das Copas, com cinco títulos, a Seleção busca o hexacampeonato e tenta encerrar um jejum que já dura 24 anos. A campanha, no entanto, começou abaixo da expectativa, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Do outro lado, o Haiti chega em cenário diferente, disputando apenas a segunda Copa do Mundo de sua história e tendo estreado com derrota por 1 a 0 para a Escócia.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela GETV e pela CazéTV.

Como chegam Brasil e Haiti

Na estreia, o Brasil saiu atrás contra o Marrocos, com Saibari abrindo o placar aos 20 minutos do primeiro tempo e Vinicius Júnior empatando 12 minutos depois. O resultado deixou a Seleção com um ponto, atrás da Escócia, líder do Grupo C após vencer o Haiti.

No elenco, Roger Ibañez começou na lateral direita, Douglas Santos entrou na esquerda e Igor Thiago foi escolhido como centroavante titular. Durante o jogo, Ancelotti acionou Fabinho, Danilo, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Danilo Santos.

O Haiti, por sua vez, perdeu para a Escócia em sua estreia com John McGinn marcando o gol da vitória escocesa e deixando a seleção caribenha na lanterna do grupo, sem pontos e com saldo negativo.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Luiz Henrique, Vinicíus Júnior e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Martin Expérience; Bellegarde, Jean Jacques, Deedson e Ruben Providence; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Desfalques

Com apenas um desfalque nas duas seleções da partida, o jogo sente apenas a falta de Neymar, atacante da Seleção Brasileira, que se apresentou tratando uma lesão muscular na panturrilha direita e segue em tratamento intensivo e transição física para tentar ficar à disposição ainda durante a fase de grupos.

Na Seleção do Haiti, o meio-campista Olivier Woodensky Pierre é o atleta que requer maiores cuidados, por ter iniciado treinamentos sob monitoramento do departamento médico após sofrer com problemas físicos e um longo tempo sem treinar em alto nível decorrente de atrasos burocráticos em seu visto de viagem.

Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo - Foto: CBF

Arbitragem

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Alejandro Hernández (ESP) Assistente 1: José Enrique Naranjo (ESP)

José Enrique Naranjo (ESP) Assistente 2: Diego Sánchez (ESP)

Diego Sánchez (ESP) Quarto árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Retrospecto

Esta é apenas a segunda participação do Haiti em Copas do Mundo, estando presente em 1974, na Alemanha, quando a seleção caiu ainda na fase de grupos. Naquela edição, o Haiti perdeu seus três jogos, contra Polônia, Argentina e Itália. Ao todo, marcou dois gols e sofreu 14.

Brasil e Haiti já se enfrentaram três vezes ao longo da história, e a Seleção venceu todas. O primeiro encontro aconteceu em 1974, em amistoso, com vitória brasileira por 4 a 0.

Três décadas depois, em 2004, as equipes voltaram a se enfrentar, também em amistoso, e o Brasil goleou por 6 a 0. O duelo mais recente foi em 2016, pela fase de grupos da Copa América, quando a Seleção venceu por 7 a 1.

Classificação Grupo C

1º Escócia - 3 pontos | 1 jogo | saldo +1

2º Marrocos - 1 ponto | 1 jogo | saldo 0

3º Brasil - 1 ponto | 1 jogo | saldo 0

4º Haiti - 0 ponto | 1 jogo | saldo -1

Antes de Brasil x Haiti, Escócia e Marrocos se enfrentam às 19h, em Boston. Na última rodada, marcada para 24 de junho, o Brasil encara a Escócia em Miami, enquanto Marrocos enfrenta o Haiti em Atlanta.

