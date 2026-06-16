COPA DO MUNDO
Brasil x Haiti: onde assistir, escalações, árbitro e tudo sobre jogo
Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, 19, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos
A estreia do Brasil na Copa do Mundo não foi a ideal - mas a Canarinha tem a chance de melhorar sua situação nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, coloca a Seleção diante de um adversário historicamente raro no torneio, mas em um momento em que o time de Carlo Ancelotti já precisa transformar favoritismo em resultado.
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Maior campeã da história das Copas, com cinco títulos, a Seleção busca o hexacampeonato e tenta encerrar um jejum que já dura 24 anos. A campanha, no entanto, começou abaixo da expectativa, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.
Do outro lado, o Haiti chega em cenário diferente, disputando apenas a segunda Copa do Mundo de sua história e tendo estreado com derrota por 1 a 0 para a Escócia.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela GETV e pela CazéTV.
Como chegam Brasil e Haiti
Na estreia, o Brasil saiu atrás contra o Marrocos, com Saibari abrindo o placar aos 20 minutos do primeiro tempo e Vinicius Júnior empatando 12 minutos depois. O resultado deixou a Seleção com um ponto, atrás da Escócia, líder do Grupo C após vencer o Haiti.
No elenco, Roger Ibañez começou na lateral direita, Douglas Santos entrou na esquerda e Igor Thiago foi escolhido como centroavante titular. Durante o jogo, Ancelotti acionou Fabinho, Danilo, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Danilo Santos.
O Haiti, por sua vez, perdeu para a Escócia em sua estreia com John McGinn marcando o gol da vitória escocesa e deixando a seleção caribenha na lanterna do grupo, sem pontos e com saldo negativo.
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Luiz Henrique, Vinicíus Júnior e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.
Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Martin Expérience; Bellegarde, Jean Jacques, Deedson e Ruben Providence; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
Desfalques
Com apenas um desfalque nas duas seleções da partida, o jogo sente apenas a falta de Neymar, atacante da Seleção Brasileira, que se apresentou tratando uma lesão muscular na panturrilha direita e segue em tratamento intensivo e transição física para tentar ficar à disposição ainda durante a fase de grupos.
Na Seleção do Haiti, o meio-campista Olivier Woodensky Pierre é o atleta que requer maiores cuidados, por ter iniciado treinamentos sob monitoramento do departamento médico após sofrer com problemas físicos e um longo tempo sem treinar em alto nível decorrente de atrasos burocráticos em seu visto de viagem.
Arbitragem
- Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)
- Assistente 1: José Enrique Naranjo (ESP)
- Assistente 2: Diego Sánchez (ESP)
- Quarto árbitro: Sandro Schärer (SUI)
Retrospecto
Esta é apenas a segunda participação do Haiti em Copas do Mundo, estando presente em 1974, na Alemanha, quando a seleção caiu ainda na fase de grupos. Naquela edição, o Haiti perdeu seus três jogos, contra Polônia, Argentina e Itália. Ao todo, marcou dois gols e sofreu 14.
Brasil e Haiti já se enfrentaram três vezes ao longo da história, e a Seleção venceu todas. O primeiro encontro aconteceu em 1974, em amistoso, com vitória brasileira por 4 a 0.
Três décadas depois, em 2004, as equipes voltaram a se enfrentar, também em amistoso, e o Brasil goleou por 6 a 0. O duelo mais recente foi em 2016, pela fase de grupos da Copa América, quando a Seleção venceu por 7 a 1.
Classificação Grupo C
1º Escócia - 3 pontos | 1 jogo | saldo +1
2º Marrocos - 1 ponto | 1 jogo | saldo 0
3º Brasil - 1 ponto | 1 jogo | saldo 0
4º Haiti - 0 ponto | 1 jogo | saldo -1
Antes de Brasil x Haiti, Escócia e Marrocos se enfrentam às 19h, em Boston. Na última rodada, marcada para 24 de junho, o Brasil encara a Escócia em Miami, enquanto Marrocos enfrenta o Haiti em Atlanta.