Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Com dois de Mbappé, França derrota Senegal pela Copa do Mundo

Bleus cresceram no segundo tempo e aplicaram 3 a 1 na equipe africana

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Com dois de Mbappé, França derrota Senegal pela Copa do Mundo
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a França mostrou sua força diante da boa seleção de Senegal. Nesta terça-feira, 16, Os Bleus venceram os africanos por 3 a 1 e deram um bom primeiro passo diante de uma estreia encardida.

Apesar de um primeiro tempo de dificuldades, a seleção francesa passou a se impor na etapa final. Após parar duas vezes no goleiro Mendy, a bicampeã mundial foi às redes com Mbappé, um de seus principais jogadores, e Barcola.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Ceni manda recado para Vozinha, destaque da Copa: "Estreia histórica"
Ceni manda recado para Vozinha, destaque da Copa: "Estreia histórica" imagem

COPA DO MUNDO

Presidente da FIFA ouve desabafo de técnico do Irã direto do vestiário
Presidente da FIFA ouve desabafo de técnico do Irã direto do vestiário imagem

SELEÇÃO BRASILEIRA

Por que Endrick não sai do banco? Entenda teoria envolvendo patrocínio
Por que Endrick não sai do banco? Entenda teoria envolvendo patrocínio imagem

Segundo tempo movimentado

Aos 21 minutos do segundo tempo, Olise, astro do Bayern de Munique, achou lindo passe para Mbappé na área senegalesa. O camisa 10 apenas tocou na saída de Mendy e abriu o placar. 1 a 0.

Já aos 37 do segundo tempo, o time comandado por Didier Deschamps matou o jogo. Barcola, que entrou no decorrer do confronto, recebeu de Rabiot em profundidade e tocou por cobertura. 2 a 0 e caixão fechado.

Senegal até conseguiu diminuir aos 51 minutos, com Mbaye, mas Mbappé fez seu segundo gol no jogo na sequência. O jogador do Real Madrid arriscou de longe e acertou uma bomba. 3 a 1 e apito final.

Imagem ilustrativa da imagem Com dois de Mbappé, França derrota Senegal pela Copa do Mundo
Foto: FRANCK FIFE / AFP

FICHA TÉCNICA

França 3x1 Senegal

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: MetLife Stadium, em New Jersey

Data: 16/06/2026 (terça)

Horário: 16h

Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

Assistentes: George Lakrindis e Andrew Lindsay (Austrália)

VAR: Abdullah Alshehri (Arábia Saudita)

Transmissão: TV Globo, sportv, ge tv, Sbt, NSports e Cazé TV

Cartões amarelos: -

Gols: Mbappé (2x) e Barcola (França) / Mbaye (Senegal)

Escalações

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Rabiot e Tchouaméni; Olise, Dembelé (Barcola) e Désiré Doué (Cherki); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate e Malick Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Pape Gueye (Ndiaye) e Lamine Camara (Habib Diarra); Mané, Ismaila Sarr (Mbaye) e Jackson (Dieng). Técnico: Pape Thiaw.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas