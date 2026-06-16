COPA DO MUNDO
Com dois de Mbappé, França derrota Senegal pela Copa do Mundo
Bleus cresceram no segundo tempo e aplicaram 3 a 1 na equipe africana
Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a França mostrou sua força diante da boa seleção de Senegal. Nesta terça-feira, 16, Os Bleus venceram os africanos por 3 a 1 e deram um bom primeiro passo diante de uma estreia encardida.
Apesar de um primeiro tempo de dificuldades, a seleção francesa passou a se impor na etapa final. Após parar duas vezes no goleiro Mendy, a bicampeã mundial foi às redes com Mbappé, um de seus principais jogadores, e Barcola.
Leia Também:
Segundo tempo movimentado
Aos 21 minutos do segundo tempo, Olise, astro do Bayern de Munique, achou lindo passe para Mbappé na área senegalesa. O camisa 10 apenas tocou na saída de Mendy e abriu o placar. 1 a 0.
Já aos 37 do segundo tempo, o time comandado por Didier Deschamps matou o jogo. Barcola, que entrou no decorrer do confronto, recebeu de Rabiot em profundidade e tocou por cobertura. 2 a 0 e caixão fechado.
Senegal até conseguiu diminuir aos 51 minutos, com Mbaye, mas Mbappé fez seu segundo gol no jogo na sequência. O jogador do Real Madrid arriscou de longe e acertou uma bomba. 3 a 1 e apito final.
FICHA TÉCNICA
França 3x1 Senegal
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: MetLife Stadium, em New Jersey
Data: 16/06/2026 (terça)
Horário: 16h
Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)
Assistentes: George Lakrindis e Andrew Lindsay (Austrália)
VAR: Abdullah Alshehri (Arábia Saudita)
Transmissão: TV Globo, sportv, ge tv, Sbt, NSports e Cazé TV
Cartões amarelos: -
Gols: Mbappé (2x) e Barcola (França) / Mbaye (Senegal)
Escalações
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Rabiot e Tchouaméni; Olise, Dembelé (Barcola) e Désiré Doué (Cherki); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate e Malick Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Pape Gueye (Ndiaye) e Lamine Camara (Habib Diarra); Mané, Ismaila Sarr (Mbaye) e Jackson (Dieng). Técnico: Pape Thiaw.