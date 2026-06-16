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COPA DO MUNDO

Presidente da FIFA ouve desabafo de técnico do Irã direto do vestiário

Gianni Infantino visitou o vestiário da seleção iraniana

João Grassi
Por
Gianni Infantino em jogo da Copa do Mundo
Gianni Infantino em jogo da Copa do Mundo - Foto: Frederic J. BROWN | AFP

Após relatar em entrevista sobre as condições adversas enfrentadas pelo Irã na Copa do Mundo 2026, o técnico Amir Ghalenoei fez um desabafo pessoal e direto à Gianni Infantino, presidente da FIFA, que visitou o vestiário da seleção iraniana após o empate com a Nova Zelândia.

Infantino tinha a intenção de prestar solidariedade à seleção iraniana, mas foi surpreendido com a forte declaração de Ghalenoei, que já havia classificado publicamente sua equipe como "a mais oprimida em toda a Copa do Mundo".

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Em vídeo divulgado agência de notícias iraniana 'Tasnim', o treinador diz: "Há algo que gostaria que todos observassem de uma perspectiva humana, não apenas técnica. Fomos uma das equipes mais prejudicadas nesta Copa do Mundo por causa das circunstâncias e das dificuldades que nos impuseram. Talvez tenha sido uma injustiça cometida contra esta equipe".

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"Precisávamos ter vindo para cá com pelo menos duas semanas, dada a distância entre o Irã e aqui, que é de dez horas e meia. Mas eles tiraram isso de nós. Eles não queriam nem que nós viéssemos para cá dois dias antes", lamentou Amir Ghalenoei.

Amir Ghalenoei
Amir Ghalenoei - Foto: Frederic J. BROWN | AFP

Viagem às pressas e problema com documento

Concentrada em Tijuana, no México, a delegação do Irã recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos apenas na véspera de seus jogos, com a exigência de deixar o país imediatamente após as partidas. A medida faz parte de uma série de restrições impostas à equipe durante a disputa da Copa do Mundo.

A determinação já foi adotada na estreia contra a Nova Zelândia. No retorno dessa viagem, o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles por conta de documentação, episódio que aumentou o clima de insatisfação dentro da delegação iraniana.

Em meio às tensões políticas entre Irã e Estados Unidos, a seleção asiática tem enfrentado dificuldades logísticas e diplomáticas ao longo do torneio, o que tem impactado diretamente sua preparação e rotina.

Durante visita ao vestiário da equipe, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tentou amenizar o ambiente. "Hoje foi um jogo difícil e, com um pouco de sorte, poderiam ter ganhado. Vocês mostraram para sua torcida, amigos, familiares e para o mundo que estão na Copa do Mundo e têm mais dois jogos pela frente".

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