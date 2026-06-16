Após acordo de paz, capitão do Irã é barrado em aeroporto nos EUA

A estreia do Irã na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por dificuldades fora das quatro linhas. Após empatar em 2 a 2 com a Nova Zelândia, na noite de segunda-feira, 15, a delegação iraniana enfrentou problemas para deixar os Estados Unidos e retornar à sua base de preparação em Tijuana, no México.

O capitão Mehdi Taremi e o auxiliar técnico Saeed Al-Hawie foram retidos no aeroporto de Los Angeles durante os procedimentos de embarque. Segundo informações da Federação Iraniana de Futebol, ambos tiveram contratempos relacionados à documentação e acabaram impedidos de embarcar junto ao restante da delegação, que já havia seguido viagem.



A entidade afirmou que a situação não foi um caso isolado. De acordo com os dirigentes iranianos, problemas semelhantes ocorreram na chegada da equipe aos Estados Unidos. A federação classificou os atrasos enfrentados pelos integrantes da delegação nos controles migratórios como "injustificadamente atrasados" tanto na entrada quanto na saída do país.



Além dos transtornos envolvendo Taremi e Al-Hawie, a seleção também busca solucionar a situação do atacante Mehdi Torabi. O jogador possui autorização para apenas uma entrada em território norte-americano e depende da obtenção de um visto de múltiplas entradas para disputar os próximos compromissos da equipe no Mundial.



As dificuldades logísticas têm gerado insatisfação entre os integrantes da seleção iraniana, que alegam estar sendo prejudicados durante a competição devido ao contexto político envolvendo Irã e Estados Unidos.



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Após a partida contra a Nova Zelândia, membros da equipe demonstraram preocupação com as condições oferecidas para a preparação da seleção ao longo do torneio.



"Isso não bom para a gente, não é bom para o futebol. Numa Copa você tem que se preparar bem, há muito estresse. Não temos esse suporte. Fifa tem que nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que vai acontecer no futuro", completou.





O técnico Amir Ghalenoei também criticou a logística imposta à equipe e afirmou não compreender as razões das restrições enfrentadas pelo grupo durante a competição.



"Não sabemos por que eles estão nos mandando de volta (para o México), e acho tudo isso muito estranho. Parece que outras pessoas estão fazendo o planejamento por nós, que as decisões sobre a nossa equipe estão sendo tomadas em outro lugar", afirmou.

"Nós deveríamos ter vindo para Los Angeles duas noites antes do jogo, mas não nos permitiram. Também deveríamos passar a noite aqui para nos recuperarmos e retornar (na terça-feira) na hora do almoço, mas, mais uma vez, não nos permitiram. Sinceramente, não faço ideia do motivo. Ninguém nos explicou. Acredito que talvez a nossa equipe seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo", pontuou.



A seleção iraniana está hospedada em Tijuana, cidade mexicana localizada próxima à fronteira com os Estados Unidos. Para o duelo diante da Nova Zelândia, a delegação desembarcou em Los Angeles apenas na véspera da partida, chegando em tempo reduzido para cumprir a programação oficial, que incluiu entrevista coletiva e o último treinamento antes da estreia no Mundial.

Acordo de paz antecedeu impasse com delegação iraniana.

O episódio envolvendo a retenção do capitão Mehdi Taremi em um aeroporto dos Estados Unidos ocorreu poucos dias após um importante avanço diplomático. No último domingo, 14, os governos dos Estados Unidos e do Irã anunciaram um acordo de paz para encerrar o conflito que se estendia havia quase quatro meses.

A informação foi confirmada pelo presidente norte-americano Donald Trump e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atuou como um dos mediadores das negociações. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Sharif afirmou que "ambos os lados declararam o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano".

Segundo o premiê paquistanês, a assinatura oficial do tratado está prevista para ocorrer no próximo dia 19 de junho, na Suíça. Trump também celebrou o entendimento entre os países por meio de uma mensagem publicada na Truth Social.