Copa 2026: Tchéquia x África do Sul terá trio de arbitragem feminino

A partida entre Tchéquia e África do Sul, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, entrará para a história do torneio. O duelo, marcado para esta quinta-feira, 18, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, contará com uma equipe de arbitragem formada por mulheres no comando das ações dentro de campo.



A responsável por conduzir o confronto será a norte-americana Tori Penso. Ela terá ao seu lado as assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, também dos Estados Unidos. O quadro de arbitragem será completado pelo neozelandês Campbell-Kirk Kawana-Waugh, escalado como quarto árbitro.



Aos 39 anos, Tori Penso acumula experiência em competições de alto nível no futebol internacional. Um dos principais marcos de sua trajetória ocorreu em 2023, quando foi escolhida para apitar a final da Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Inglaterra.





O confronto entre tchecas e sul-africanas será o primeiro da edição de 2026 e apenas o segundo da história das Copas do Mundo masculinas a ter um trio feminino de arbitragem atuando na linha de frente. O precedente aconteceu no Mundial do Catar, em 2022, durante a partida entre Costa Rica e Alemanha, válida pela fase de grupos.



Para a atual edição do torneio, a Fifa incluiu seis mulheres no quadro oficial de arbitragem. O grupo é composto por duas árbitras centrais, três assistentes e uma profissional designada para atuar na cabine do VAR. Entre as selecionadas para a competição, não há representantes do Brasil.