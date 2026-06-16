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Mbappé marca dois gols e passa Messi na artilharia das Copas do Mundo

Agora com 14 gols no torneio, o atacante francês também supera Pelé

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Mbappé comemora gol contra Senegal
Mbappé comemora gol contra Senegal - Foto: Charly Triballeau | AFP

O atacante francês Kylian Mbappé fez história nesta terça-feira, 16, ao marcar dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026. Isso porque o jogador chegou ao seu 14º gol no torneio, superando nomes como Lionel Messi na artilharia histórica da competição.

A primeira participação de Mbappé em Copas foi em 2018, na Rússia, quando ele tinha apenas 19 anos. Na ocasião, ele foi campeão e marcou quatro gols ao longo do torneio, além de ser eleito o jogador revelação da competição.

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Já em 2022, Mbappé chegou ao Catar como o principal nome do elenco francês, liderando a equipe na campanha que bateu na trave, perdendo a final para a Argentina do próprio Messi. Naquela edição, o jovem de 23 anos foi artilheiro do torneio com oito gols, sendo três deles marcados na decisão, o que credenciou ele como o único jogador da história a marcar três vezes em uma final de Copa do Mundo.

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Ao todo, o jogador havia registrado 12 gols em 14 jogos de Copa do Mundo, se posicionando como o 6º maior artilheiro da história do torneio, empatado com Pelé.

  1. Miroslav Klose – 16 gols em 24 jogos
  2. Ronaldo Fenômeno – 15 gols em 19 jogos
  3. Gerd Muller – 14 gols em 13 jogos
  4. Just Fontaine – 13 gols em 6 jogos
  5. Lionel Messi – 13 gols em 26 jogos
  6. Kylian Mbappé – 12 gols em 14 jogos
  7. Pelé – 12 gols em 14 jogos

Ao marcar dois gols na partida desta terça-feira, Kylian Mbappé chega aos 14 e supera Messi e Just Fontaine, empatando com o alemão Gerd Muller. A expectativa é que o francês se torne o maior artilheiro da história do torneio, o que pode acontecer já em 2026.

Artilharia histórica da França

Com os dois gols marcados contra Senegal, Mbappé também se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 59 gols marcados. O jogador estava empatado com Olivier Giroud, que marcou 57 gols em 137 jogos pela França e participou das Copas de 2014, 2018 e 2022.

Mesmo aos 27 anos, Mbappé já havia superado nomes históricos da seleção francesa, como Thierry Henry, que marcou 51 gols, ou Antoine Griezmann, que balançou as redes 44 vezes com a camisa da França.

O jogo

Após um primeiro tempo pouco movimentado, a França abriu o placar com gol de Mbappé aos 20 minutos da segunda etapa. Cerca de 15 minutos depois, Barcola aproveitou um belo lançamento de Rabiot e encobriu o goleiro senegalês para ampliar a vantagem.

A reação de Senegal veio somente nos acréscimos, quando Ibrahim Mbaye superou a marcação e chutou forte para diminuir a vantagem francesa. No entanto, Mbappé não se abalou com o gol da equipe africana e acertou um chute forte de fora da área, sacramentando a vitória por 3 a 1.

O próximo compromisso da França é na próxima segunda-feira, 22, contra o Iraque, na segunda rodada do grupo I. Senegal, por sua vez, enfrenta a Noruega no mesmo dia.

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Tags

Artilharia Copa do Mundo 2026 esportes Futebol Kylian Mbappé

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