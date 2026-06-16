Clube ligado ao Grupo City vai ganhar arena bilionária; saiba onde

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Nova York é conhecida por reunir algumas das franquias esportivas mais tradicionais dos Estados Unidos. Yankees, Mets, Giants, Jets e Knicks movimentam multidões e ajudam a consolidar a cidade como um dos grandes centros esportivos do planeta. Agora, o futebol também está prestes a ganhar um novo capítulo nessa história.

A maior metrópole americana receberá um estádio construído do zero para abrigar o New York City FC, equipe que integra o mesmo grupo controlador do Esporte Clube Bahia. O investimento previsto é de US$ 780 milhões, valor que corresponde a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.

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Ligação direta com o Grupo City

A construção da arena tem relação direta com o City Football Group, conglomerado responsável por administrar clubes em diferentes partes do mundo. Entre eles está o Manchester City, o Bahia e também o New York City FC, que disputa a Major League Soccer (MLS).

Fundado há apenas 13 anos, o clube nova-iorquino já contou com nomes de peso em sua trajetória, como Andrea Pirlo, Frank Lampard e David Villa. Agora, a equipe se prepara para dar mais um passo importante com a inauguração de sua primeira casa própria.

Do Bronx para o Queens



Atualmente, o New York City FC utiliza o Yankees Stadium como mando de campo. Com a nova arena, o clube deixará o Bronx e passará a atuar no Queens, a cerca de 15 quilômetros de distância.

Batizado de Etihad Park, o estádio será construído ao lado do Citi Field, casa do New York Mets, da MLB. O espaço terá capacidade para 25 mil torcedores e será dedicado exclusivamente ao futebol.

A previsão é que a inauguração aconteça em 2027, quando a equipe passará a disputar suas partidas no novo endereço.

Naming rights por duas décadas

A companhia aérea Etihad Airways, parceira do City Football Group, fechou um acordo para explorar os naming rights da arena pelos próximos 20 anos.

A empresa já mantém uma relação semelhante com o Manchester City, dando nome ao estádio do clube inglês.

"Por mais de uma década temos investido no clube com a visão de fazer Nova York uma das capitais do mundo do futebol. Não tenho dúvida que vai se tornar uma catedral do futebol dentro dos Estados Unidos", discursou Brad Sims, CEO do clube.

Cidade amplia espaço para o futebol

Apesar da força de outras modalidades, o futebol já ocupa um espaço relevante no cenário esportivo nova-iorquino. Além do New York City FC, a região também abriga o New York Red Bulls, que manda seus jogos na Red Bull Arena, em Newark, no estado vizinho de Nova Jersey.

O estádio também recebe as partidas do Gotham FC, equipe feminina que disputa a National Women's Soccer League (NWSL).

Com a chegada do Etihad Park, Nova York reforça ainda mais sua presença no futebol e amplia a estrutura dedicada ao esporte em uma das cidades mais influentes do mundo.