Ex-jogador da Seleção Brasileira permanece preso após audiência de custódia

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O ex-jogador Jô continuará detido após passar por audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 15, em Belo Horizonte. Preso durante a madrugada de domingo, 14, por conta de uma dívida relacionada ao pagamento de pensão alimentícia, ele aguarda agora uma definição da Justiça de São Paulo sobre o caso.

A análise feita pela juíza Cirlaine Maria Guimarães, da Central de Audiência de Custódia da capital mineira, limitou-se à verificação da legalidade da prisão. Como o mandado foi expedido por uma vara paulista, o Judiciário de Minas Gerais não tem competência para revogar a ordem ou avaliar o mérito do processo.

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Na decisão, a magistrada determinou que a prisão fosse comunicada à 3ª Vara de Família e Sucessões de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, responsável pela emissão do mandado. Caberá agora à Justiça paulista definir os próximos encaminhamentos relacionados ao cumprimento da medida.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o processo tramita sob segredo de justiça e, por isso, não divulgou detalhes sobre a ação.

Prisão em boate

Jô foi localizado e preso em uma casa noturna situada no bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, havia contra ele um mandado de prisão expedido em janeiro deste ano pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera.

O documento judicial aponta uma dívida de pensão alimentícia que, em junho de 2025, somava R$ 145,4 mil.

Histórico de detenções

Esta não é a primeira vez que o ex-atleta enfrenta problemas judiciais relacionados ao não pagamento da pensão. Segundo registros, ele já foi preso pelo mesmo motivo em outras quatro ocasiões.

As detenções anteriores ocorreram em Campinas, no interior de São Paulo, em maio de 2024; em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em dezembro do mesmo ano; no Aeroporto de Guarulhos, em junho de 2025; e em um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em novembro passado.

Trajetória no futebol

Revelado pelo Corinthians, Jô construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional. Entre seus principais feitos está a conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro.

O ex-centroavante também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 e atuou em clubes do exterior, como Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA Moscou, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia.

Jô ainda defendeu a Seleção Brasileira em competições importantes, como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.



Em agosto de 2025, Jô anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.