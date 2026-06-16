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Ex-jogador da Seleção Brasileira permanece preso após audiência de custódia
Ex-atacante foi preso durante a madrugada em uma boate e seguirá detido
O ex-jogador Jô continuará detido após passar por audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 15, em Belo Horizonte. Preso durante a madrugada de domingo, 14, por conta de uma dívida relacionada ao pagamento de pensão alimentícia, ele aguarda agora uma definição da Justiça de São Paulo sobre o caso.
A análise feita pela juíza Cirlaine Maria Guimarães, da Central de Audiência de Custódia da capital mineira, limitou-se à verificação da legalidade da prisão. Como o mandado foi expedido por uma vara paulista, o Judiciário de Minas Gerais não tem competência para revogar a ordem ou avaliar o mérito do processo.
Na decisão, a magistrada determinou que a prisão fosse comunicada à 3ª Vara de Família e Sucessões de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, responsável pela emissão do mandado. Caberá agora à Justiça paulista definir os próximos encaminhamentos relacionados ao cumprimento da medida.
Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o processo tramita sob segredo de justiça e, por isso, não divulgou detalhes sobre a ação.
Prisão em boate
Jô foi localizado e preso em uma casa noturna situada no bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, havia contra ele um mandado de prisão expedido em janeiro deste ano pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera.
O documento judicial aponta uma dívida de pensão alimentícia que, em junho de 2025, somava R$ 145,4 mil.
Histórico de detenções
Esta não é a primeira vez que o ex-atleta enfrenta problemas judiciais relacionados ao não pagamento da pensão. Segundo registros, ele já foi preso pelo mesmo motivo em outras quatro ocasiões.
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As detenções anteriores ocorreram em Campinas, no interior de São Paulo, em maio de 2024; em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em dezembro do mesmo ano; no Aeroporto de Guarulhos, em junho de 2025; e em um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em novembro passado.
Trajetória no futebol
Revelado pelo Corinthians, Jô construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional. Entre seus principais feitos está a conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro.
O ex-centroavante também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 e atuou em clubes do exterior, como Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA Moscou, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia.
Jô ainda defendeu a Seleção Brasileira em competições importantes, como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.
Em agosto de 2025, Jô anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.