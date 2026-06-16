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POLÍCIA

Filho é preso suspeito de matar pai, esquartejar e enterar no quintal na Bahia

Idoso desapareceu há vários dias antes de ser encontrado morto

Luan Julião
Por
Desaparecimento do idoso mobilizou familiares e policiais
Desaparecimento do idoso mobilizou familiares e policiais - Foto: Reprodução

O desaparecimento de um idoso de 68 anos terminou de forma trágica no distrito de Caldas do Jorro, município de Tucano, no nordeste da Bahia. Jusselino Anicácio de Jesus foi encontrado morto após passar vários dias sem dar notícias à família. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, de 38 anos, que acabou preso em flagrante.

A situação começou a ser investigada na noite de domingo, 14, quando familiares acionaram a Polícia Militar após encontrarem a residência de Jusselino revirada, no bairro Zumiro. Segundo relatos, o idoso não era visto desde a manhã da última quinta-feira, 11.

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Corpo foi encontrado enterrado

Durante as diligências, o corpo de Jusselino foi localizado enterrado no quintal de uma residência. Conforme informou a Polícia Civil, a vítima estava esquartejada.

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Equipes da Polícia Militar estiveram no local após serem acionadas por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Filho é apontado como principal suspeito

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 38 anos, filho da vítima, foi localizado por policiais militares em Feira de Santana e apresentado na Central de Flagrantes na segunda-feira, 15.

Ainda segundo a corporação, uma arma que teria sido utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à unidade policial junto com o suspeito.

O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

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