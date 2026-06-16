Veja como age grupo baiano que desviou R$ 11 milhões de idosos do INSS

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Uma associação criminosa que fraudava benefícios assistenciais de idosos através de documentos falsos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira, 16.

Segundo as investigações, os criminosos atuam há cerca de 10 anos e, durante o período, já desviaram mais de R$ 11 milhões, gerando prejuízo aos cofres públicos. No total, foram identificados 50 benefícios fraudulentos por parte dos envolvidos.

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Na Operação Sexta-Feira 13, que acontece em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão, visando coletar documentos, mídias e objetos que possam confirmar a prática criminosa através de patrimônio decorrente das fraudes.

Os envolvidos responderão pelos crimes de:

Estelionato qualificado;

aassociação criminosa;

inserção de dados falsos nos sistemas da Previdência Social.

Saiba como agia o grupo

As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando a polícia identificou um grupo de pessoas fictícias que eram titulares de benefícios assistenciais a pessoas idosas. Em alguns casos, a fraude ocorria há 10 anos.

Após levantamento de informações, ficou constatado que os documentos de identidade utilizados para obtenção dos benefícios eram falsos, pois não existiam nos registros do Instituto de Identificação do Estado da Bahia. Além disso, os criminosos possuíam diversas identidades falsas, a fim de obterem mais de um benefício oriundo de fraude.

Também ficou constatado que diversos benefícios foram solicitados perante o INSS, por pessoas que supostamente estariam na condição de “representante legal” do beneficiário, sem que fosse apresentado qualquer documento que justificasse essa condição. Em outros casos, os “representantes legais” foram cadastrados nos benefícios em momento posterior à data de concessão.

Diversos desses benefícios já haviam sido suspensos pelo INSS, mas foram realizados pedidos de reativação por parte dos investigados, propiciando a renovação dos pagamentos, inclusive de valores atrasados.

O nome da operação faz alusão à franquia de filmes "Sexta-Feira 13”, em que Jason, personagem principal, consegue ressuscitar.