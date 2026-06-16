Jovem é assassinada a tiros pelo marido dentro de casa na Bahia

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Uma jovem de 27 anos foi morta a tiros dentro de casa, nesta segunda-feira, 15, no município Rio de Contas, no sudoeste da Bahia. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, de 30 anos, que fugiu e, até o momento, não foi encontrado.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que, segundo relatos da ocorrência, o homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra Taylane Aguiar Silva e fugido para uma região de mata, no distrito de Marcolino Moura, na mesma região.

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Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para localizar o suspeito e esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

A Delegacia Territorial (DT/Rio de Contas) investiga o caso.

Outro caso de recente de feminicídio na Bahia

Luciana de Jesus Santos, de 27 anos foi morta no último domingo, 14, pelo também ex-companheiro, de 50 anos, em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano.

A vítima não resistiu aos ferimentos causados por golpes de barra de ferro e morreu na manhã de domingo. A prisão do suspeito ocorreu após investigadores da Delegacia Territorial (DT) desconfiarem de um homem que observava o trabalho policial à distância.

Ao notarem manchas de sangue perto da orelha, os agentes o abordaram. O suspeito deu explicações contraditórias e, diante dos indícios, foi detido. Logo depois, os policiais confirmaram que se tratava do ex-companheiro de Luciana.