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Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com barra de ferro

Suspeito deu explicações contraditórias e, diante dos indícios, foi detido

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Agentes desconfiarem do homem que observava trabalho policial à distância
Agentes desconfiarem do homem que observava trabalho policial à distância - Foto: ASCOM | PC-BA

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo, 14, no bairro Benito Gama, em Livramento de Nossa Senhora, suspeito do feminicídio da ex-companheira, Luciana de Jesus Santos, de 27 anos.

A vítima não resistiu aos ferimentos causados por golpes de barra de ferro e morreu pela manhã.

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A prisão ocorreu após investigadores da Delegacia Territorial (DT) desconfiarem de um homem que observava o trabalho policial à distância.

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Contradição

Ao notarem manchas de sangue perto da orelha, os agentes o abordaram. O suspeito deu explicações contraditórias e, diante dos indícios, foi detido. Logo depois, os policiais confirmaram que se tratava do ex-companheiro de Luciana.

A barra de ferro usada no crime foi apreendida e enviada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem segue custodiado na delegacia local, à disposição da JuJustiça.

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Tags

feminicídio Livramento de Nossa Senhora prisão em flagrante Violência contra a mulher

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