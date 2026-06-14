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NORDESTINA

Prefeita é investigada por supostas irregularidades em nomeações

Foco da apuração é analisar a legalidade dos vínculos funcionais de servidores

Rodrigo Tardio
Por
Prefeito de Nordestina, Eliete de Ito (PSD)
Prefeito de Nordestina, Eliete de Ito (PSD) - Foto: Reprodução

A regularidade de nomeações e pagamentos realizados pela prefeitura de Nordestina, nordeste da Bahia, virou alvo de investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A promotoria instaurou um procedimento preparatório para apurar possíveis atos de improbidade administrativa envolvendo a prefeita Eliete Andrade Araújo, conhecida como Eliete de Ito (PSD).

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O foco da apuração é analisar a legalidade dos vínculos funcionais de servidores municipais e o uso de recursos públicos.

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Irregularidades

Conforme apontado pelo Ministério Público, a investigação busca esclarecer suspeitas de irregularidades nos atos formais de nomeação e na legitimidade da remuneração de 11 pessoas vinculadas à administração municipal.

O órgão destaca que os fatos descritos podem, em tese, configurar prejuízo ao erário (cofres públicos) e violação aos princípios da administração pública, conforme previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

A apuração está sendo conduzida pela promotora de Justiça Núbia Rolim dos Santos. O procedimento possui caráter investigatório e preliminar, servindo para coletar provas antes de uma eventual abertura de ação civil pública.

A reportagem procurou a prefeitura de Nordestina, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags

investigação judicial Ministério Público da Bahia Nordestina prefeita Eliete de Ito

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