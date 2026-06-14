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CHAPADA DIAMANTINA

Trecho da BR-242 é interditado em Lençóis após acidente

Bloqueio ocorre nos dois sentidos da via, altura do km 367

Rodrigo Tardio
Por
Interdição foi iniciada por volta das 10h40 deste domingo, 14
Interdição foi iniciada por volta das 10h40 deste domingo, 14 - Foto: Divulgação / DNIT

Um trecho da BR-242 foi completamente interditado no final da manhã deste domingo, 14, no município de Lençóis, região da Chapada Diamantina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre nos dois sentidos da via, na altura do km 367.

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A interdição foi iniciada por volta das 10h40. De acordo com a PRF, a interrupção total do tráfego foi necessária para viabilizar o serviço de destombamento de um veículo que se envolveu em um acidente no local.

Ainda não há previsão de liberação da pista.

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Tags

Br-242 chapada diamantina interdição de estrada polícia rodoviária federal

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