CHAPADA DIAMANTINA
Trecho da BR-242 é interditado em Lençóis após acidente
Bloqueio ocorre nos dois sentidos da via, altura do km 367
Um trecho da BR-242 foi completamente interditado no final da manhã deste domingo, 14, no município de Lençóis, região da Chapada Diamantina.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorre nos dois sentidos da via, na altura do km 367.
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A interdição foi iniciada por volta das 10h40. De acordo com a PRF, a interrupção total do tráfego foi necessária para viabilizar o serviço de destombamento de um veículo que se envolveu em um acidente no local.
Ainda não há previsão de liberação da pista.