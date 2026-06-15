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Vídeo: três suspeitos invadem oficina e executam homem dentro do estabelecimento

Circunstâncias do homicídio ainda são investigadas

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: três suspeitos invadem oficina e executam homem dentro do estabelecimento
Foto: Divulgação redes sociais

Um homem foi executado a tiros dentro de uma oficina mecânica na tarde desta segunda-feira, 15, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. O crime ocorreu na Rua Amazonas, nas proximidades do Fórum Eleitoral, e mobilizou equipes das forças de segurança.

Segundo imagens na qual o portal A TARDE teve acesso, três homens chegaram ao local em um carro de cor preta e efetuaram diversos disparos contra a vítima, identificada pelo prenome de Matheus. Ele foi atingido por vários tiros e caiu dentro do estabelecimento.

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Ainda das imagens, é possível ver qu e tinham outras pessoas no estabelecimento, mas não foram atingidas.

Investigação

Policiais militares foram acionados e, ao chegarem à oficina, constataram que o homem já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo.

As circunstâncias do homicídio ainda são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Equipes da unidade realizam diligências para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação da execução.

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feira de santana HOMICÍDIO Oficina QUEIMADINHA

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