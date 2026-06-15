Caminhão invade cavalgada, deixa dois feridos e mata cavalo no sul da Bahia

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Um acidente registrado na tarde de sábado, 13, causou momentos de tensão em Itagimirim, no extremo sul da Bahia. Um caminhão carregado com bebidas perdeu o controle ao descer uma ladeira e atingiu pessoas que participavam de uma cavalgada realizada na cidade.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo avança em alta velocidade em direção ao local onde estavam os participantes do evento. Nas imagens, dois homens são atingidos pelo caminhão e caem no chão. Apesar da violência da colisão, ambos conseguiram se levantar pouco depois.

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De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. O caminhão também atingiu um cavalo que estava na área da cavalgada. O animal ficou preso sob um carro e chegou a receber tentativas de socorro de pessoas presentes no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Após atingir os participantes e o animal, o veículo ainda colidiu com carros que estavam estacionados na via. O caminhão só teve o deslocamento interrompido quando bateu contra uma construção.

As circunstâncias que levaram ao descontrole do veículo serão apuradas pela Polícia Civil. Uma perícia deverá esclarecer o que provocou o acidente.