Casal é preso após usar carrinho de bebê para abastecer bocas de fumo

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A Polícia Civil desarticulou um esquema de distribuição de drogas em São Vicente, no litoral paulista, e prendeu um homem e uma mulher, ambos de 20 anos. As investigações revelaram que os suspeitos utilizavam um carrinho de bebê para transportar entorpecentes até pontos de venda espalhados pela cidade.

Segundo os investigadores, a estratégia tinha como objetivo evitar suspeitas durante os deslocamentos. Imagens obtidas ao longo da apuração mostraram o casal circulando com uma criança de 2 anos enquanto levava as drogas para abastecer as chamadas biqueiras.

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As apurações indicaram ainda que o imóvel onde os dois residiam funcionava como local de armazenamento dos entorpecentes. A partir das informações reunidas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santos, foi deflagrada uma operação no bairro Parque Bitaru, que resultou na captura da dupla.

Durante as buscas realizadas no endereço, os policiais encontraram milhares de porções de drogas prontas para comercialização. Entre os materiais apreendidos estavam mais de 10 mil porções de crack, além de cocaína, maconha e canabinoide sintético. Equipamentos eletrônicos e objetos relacionados à atividade criminosa também foram recolhidos.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados às autoridades competentes e permaneceram à disposição da Justiça. A Secretaria da Segurança Pública informou que os nomes dos envolvidos não foram divulgados.