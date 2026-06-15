Sete jogadores de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará

Um acidente de ônibus no interior do Ceará deixou sete jogadores de um time de basquete mortos e dezenas de feridos na madrugada desta segunda-feira, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro tombou às margens da rodovia nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá.

Outras 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico, de acordo com um policial que atuou no local do acidente. Os passageiros são de Juazeiro do Norte e haviam participado de um torneio de basquete em Sobral.

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As vítimas estavam sem cinto de segurança, foram arremessadas para fora e atropeladas pelo próprio veículo. Segundo o que os policiais relataram ao G1, os corpos retirados foram de "jovens do sexo masculino", mas ainda não foram formalmente identificados.

Causa do acidente

Ainda não há esclarecimentos da causa do acidente, mas foram apresentadas duas versões em momentos distintos. Um bombeiro que conversou com o motorista do veículo, disse ao G1 que ele aparentava um bom estado de saúde e relatou: "Ele disse que cochilou, dormiu. Depois disse que tinha uns buracos na pista, mas a gente olhou e não tinha nenhum buraco não".

Bombeiros receberam ocorrência às 3h24 desta segunda-feira,15 - Foto: Reprodução

As equipes foram chamadas para a ocorrência às 3h24, após relatos de que vítimas ficaram presas às ferragens. No local, os agentes começaram o trabalho de busca, resgate e atendimento às vítimas, com apoio de outros órgãos de emergência.

Por volta das 8h, concluíram a retirada de corpos que haviam ficado presos às ferragens e retirada de objetos particulares e o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente foi interditado nos dois sentidos.