Corpo de mulher é encontrado no mar de Boa Viagem

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O corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, na praia Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa, em Salvador.

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o caso foi registrado como afogamento. Agentes da 17ª CIPM foram ao local, constataram o fato e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica para adoção de medidas cabíveis.

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As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

Relembre casos semelhantes em Salvador em 2026

Em janeiro, o corpo de um homem foi localizado na faixa de areia da Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, com indícios de afogamento. A região, situada entre os bairros do Comércio e da Gamboa, é bastante frequentada por turistas e praticantes de esportes aquáticos.

No dia 2 de maio, houve um caso na Praia do Flamengo, quando um homem morreu afogado após conseguir resgatar o próprio filho que estava em perigo no mar. A vítima percebeu que a criança estava sendo puxada por uma corrente de retorno e mergulhou imediatamente para ajudá-la. Embora tenha conseguido colocar o filho em segurança, o pai foi surpreendido pela força das águas e não conseguiu retornar à areia.

Três dias depois, o corpo de um homem foi encontrado por populares na faixa de areia da Praia de Itapuã. Em informações enviadas ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que ele foi vítima de afogamento.