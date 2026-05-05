Homem é encontrado morto após se afogar na Praia de Itapuã

O corpo de um homem foi encontrado por populares na faixa de areia da Praia de Itapuã, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 5. Em informações enviadas ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que ele foi vítima de afogamento.

Ainda não há identificação formal sobre o homem, nem acerca das circunstâncias do acidente. Também não há informações se ele estava sozinho ou acompanhado, ou a que horas o caso teria ocorrido.

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A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para ter mais informações sobre o afogamento, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

O caso foi registrado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). Guias para perícia e remoção foram expedidas.

Terceiro caso registrado em 3 dias em Salvador

O afogamento desta terça-feira, 3, não foi um caso isolado na capital baiana. No último sábado, 2, foram registrados dois óbitos pelo mesmo motivo em diferentes praias.

Um deles ocorreu na Praia do Flamengo, quando um homem morreu após conseguir resgatar o próprio filho que estava em perigo no mar. A vítima entrou no mar ao perceber que a criança estava sendo puxada por uma corrente de retorno mas, apesar de conseguir colocar o menino em segurança, não obteve êxito no retorno.

No mesmo dia, um idoso de 75 anos, identificado como Mariel Ramos da Silva, morreu após se afogar na praia do Porto da Barra, uma das mais movimentadas de Salvador. Banhistas o viram desacordado no mar e acionaram guarda-vidas que realizaram o resgate, mas constataram que ele já não apresentava sinais vitais.

Dicas de segurança contra afogamentos

Para evitar novas tragédias, autoridades reforçam os cuidados ao nadar em praias de mar aberto: