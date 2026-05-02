Idoso de 75 anos morre após se afogar na praia do Porto da Barra

Um idoso de 75 anos morreu após se afogar na tarde deste sábado, 2, na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada como Mariel Ramos da Silva.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o homem foi visto por banhistas desacordado no mar, por volta das 16h20. Ele estava à deriva quando os guarda-vidas foram acionados.

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O resgate foi feito pelos bombeiros com o auxílio de pessoas que estavam no local. Ao ser retirado da água, foi constatado que a vítima não apresentava sinais vitais. Equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.

Socorro prestado

Para dar suporte ao atendimento, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Salvamar. Apesar dos esforços conjuntos, o idoso não resistiu.

A ocorrência foi registrada pela 14ª Delegacia Territorial da Barra como morte por afogamento. O Departamento de Polícia Técnica ficou responsável pela remoção do corpo e pelos exames periciais.

Segundo os bombeiros, não houve chamado prévio aos guarda-vidas antes do incidente. Há suspeita de que o homem tenha passado por um mal súbito enquanto estava no mar. No momento do resgate, ele estava sozinho, sem a presença de familiares ou conhecidos.