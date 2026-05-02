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TRAGÉDIA

Idoso de 75 anos morre após se afogar na praia do Porto da Barra

Homem foi visto por banhistas desacordado no mar,

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Idoso de 75 anos morre após se afogar na praia do Porto da Barra
- Foto: Reprodução

Um idoso de 75 anos morreu após se afogar na tarde deste sábado, 2, na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada como Mariel Ramos da Silva.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o homem foi visto por banhistas desacordado no mar, por volta das 16h20. Ele estava à deriva quando os guarda-vidas foram acionados.

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O resgate foi feito pelos bombeiros com o auxílio de pessoas que estavam no local. Ao ser retirado da água, foi constatado que a vítima não apresentava sinais vitais. Equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.

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Socorro prestado

Para dar suporte ao atendimento, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Salvamar. Apesar dos esforços conjuntos, o idoso não resistiu.

A ocorrência foi registrada pela 14ª Delegacia Territorial da Barra como morte por afogamento. O Departamento de Polícia Técnica ficou responsável pela remoção do corpo e pelos exames periciais.

Segundo os bombeiros, não houve chamado prévio aos guarda-vidas antes do incidente. Há suspeita de que o homem tenha passado por um mal súbito enquanto estava no mar. No momento do resgate, ele estava sozinho, sem a presença de familiares ou conhecidos.

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Tags:

afogamento bombeiros Porto da Bara Salvador

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