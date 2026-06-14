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POLÍCIA

Suspeito de homicídio é preso após trocar tiros com policiais na Bahia

De acordo com a polícia, homem de 23 anos conta com vasto histórico de criminal

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem com vasto histórico criminal foi preso em Valença, no baixo sul da Bahia, neste sábado, 13, apontado por investigações como autor do homicídio de Fernando de Jesus dos Santos, de 24 anos. A vítima foi morta a tiros no bairro Bolívia, na mesma cidade, no dia 27 de abril deste ano. As informações são da Polícia Civil (PCBA).

Policiais do Gatti/Costa do Dendê) e do (Coorpin/Valença) foram recebidas a tiros pelo suspeito durante o cumprimento da ordem judicial. Houve confronto e o investigado, que não teve identidade revelada e tem 23 anos, foi atingido pelos disparos.

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Ele foi socorrido para um hospital, onde permanece sob custódia policial, recebendo atendimento médico e em estado estável. O homem também possui antecedentes criminais, incluindo registros por tráfico de drogas e por um assassinato ocorrido no ano de 2022, em Tancredo Neves.

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Apreensão e autuação

No local da ocorrência, as equipes apreenderam uma pistola calibre .38 e munições. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio, o investigado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e pelos crimes praticados contra os agentes de segurança.

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