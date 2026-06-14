Homem suspeito de ejacular em mulher no metrô tem prisão mantida pela Justiça

O homem que foi preso em flagrante por importunação sexual após uma ocorrência dentro do metrô de Salvador teve a prisão convertida para preventiva pela Justiça no sábado, 13. Swan Tales Assis Santos, de 22 anos, é acusado de ejacular em uma mulher dentro de um vagão na última quinta-feira, 11.

Ele passou por audiência de custódia na Central de Flagrantes durante a manhã de sábado e a defesa solicitou a liberdade provisória do homem. Apesar de o Ministério Público da Bahia (MP-BA) ter dado parecer pela liberdade provisória, o juiz decretou a prisão preventiva. A informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo advogado do acusado, Douglas Vicente, que recorre da decisão.

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“Me empolguei”

Douglas também explicou as diferentes versões apresentadas pelo cliente, que, ao ser abordado logo após o ocorrido, afirmou ser inocente, mas, pouco depois, disse que se empolgou e por isso teria cometido o crime.

“Para a sociedade, acaba gerando uma dúvida e uma palavra dita fora de um contexto é um pretexto, inclusive, para a injustiça. A questão é que em um momento ele chegou e disse que não fez nada. Em outro, ele fala ‘eu me empolguei’. A gente não sabe, e por isso a necessidade de uma investigação aprofundada, porque não há nenhuma prova do ato sendo feito”, argumentou o advogado.

Pode ser que o empolgado que ele falou esteja atrelado a um descontrole pessoal de algo que ele entendia que agredia somente a ele, de um problema que ele possa eventualmente ter com ele mesmo. Não houve uma agressão direta. Douglas Vicente - advogado

Mancha de sêmen

Nas imagens que foram feitas após o ocorrido, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja do que parece ser sêmen.

A defesa do acusado disse que já solicitou o laudo do material para ter certeza se o fluído pertence ao Swan.

Importunação sexual

Douglas Vicente ressaltou ainda que Swan Tales Assis é investigado por importunação sexual, crime que tem pena de 1 a 5 anos de reclusão.

“O momento da condenação ou da absolvição é posterior. Agora é o momento de analisar se ele responde o processo em liberdade ou não”, pontuou.

Segundo o advogado, para o delegado, a gravidade do caso permaneceu a mesma, sem o aparecimento de fatos que o tornassem mais grave.

“Não que esse fato não tenha a sua gravidade. A defesa solicitou sua liberdade provisória para que ele possa responder ao processo fora da prisão. Isso não impede o curso regular do processo. A gente não quer impunidade, queremos o devido processo legal dentro dos limites que foram impostos”, enfatizou.

Problema psicológico

A defesa já chegou a alegar a possibilidade de Swan ter algum problema psicológico. Questionado sobre isso, o advogado evitou falar sobre o assunto.

“Eu sei que a sociedade não olha por esse lado, mas é um desespero muito grande por parte dele. Devido à toda proporção que isso tomou em relação ao seu estado de saúde, da sua dignidade, condição humana e toda a execração pública que aconteceu, eu não quero entrar nessa discussão”, falou.

A defesa afirmou ainda que o investigado está “extremamente abalado”, sente medo e precisará de assistência médica para tratar sua estrutura psicológica.

“Não estamos julgando um homicida ou um homicida, estamos julgando alguém que está sendo investigado e foi flagranteado pelo crime de importunação sexual, que é um crime menos grave”, acrescentou.

Swan Tales Assis Santos passou por audiência de custódia na manhã deste sábado, 13 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filho de PM

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o Swan Tales é filho de policial militar e possui um histórico de importunação.

De acordo com a Polícia Civil, Swan foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após uma mulher denunciar ter sido vítima de um ato de cunho sexual durante a viagem.

Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado.

O que aconteceu

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que diversos passageiros cercam o suspeito e cobram explicações. Nas imagens, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja.

Nas imagens, o homem estava com o zíper da calça aberto quando foi abordado. Apesar das acusações e da reação dos demais passageiros, ele negou ter cometido qualquer irregularidade durante todo o tempo.

A tensão aumentou quando um dos usuários do metrô tentou agredir o suspeito. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada por agentes de segurança da concessionária, evitando que o conflito tomasse proporções maiores.

Em nota, o Metrô Bahia informou que suas equipes atuaram imediatamente após identificarem a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima recebeu acolhimento e a Polícia foi acionada para conduzir os envolvidos à delegacia responsável pela apuração do caso.

“O Metrô Bahia informa que, na manhã desta quinta-feira, 11, ao identificar uma ocorrência no sistema, os agentes de atendimento e segurança atuaram imediatamente, realizando o acolhimento da vítima e acionando a Polícia, para a condução dos envolvidos à delegacia. A Concessionária repudia qualquer forma de assédio”, afirmou a empresa.

O homem foi conduzido à unidade policial por policiais militares após ser detido ainda no sistema metroviário. Na delegacia, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF), com base nas informações colhidas durante a ocorrência. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça.

Clube de futsal desliga jogador

Ele atuava como jogador de futsal e fazia parte do elenco do Forest Futsal Clube. O clube Forest Futsal Clube confirmou que o atleta envolvido no caso não faz mais parte do quadro de jogadores.

“Houve um ocorrido com um dos nossos atletas e desde já informamos que não compactuamos com essas atitudes e que não fazemos parte disso. Informamos também que o mesmo já não encontra-se mais no quadro de atletas da equipe”, diz o comunicado.