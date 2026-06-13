“Me empolguei”: advogado explica fala de homem preso por ejacular em mulher no metrô

Swan Tales Assis Santos, de 22 anos, preso por importunação sexual após uma ocorrência dentro do metrô de Salvador, passou por audiência de custódia na Central de Flagrantes durante a manhã deste sábado, 13. Ele teria ejaculado em uma mulher dentro de um vagão.

Ao portal A TARDE, o advogado do suspeito, Douglas Vicente, disse que solicitou a liberdade provisória do cliente para que ele possa responder ao processo fora da prisão. O caso aconteceu na última quinta-feira, 11, e uma decisão sobre ele poder responder em liberdade é esperada ainda para este sábado.

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“O juiz vai fundamentar a sua decisão e entender se defere ou não o pedido de liberdade”, disse.

“Me empolguei”

Douglas também explicou as diferentes versões apresentadas pelo cliente, que, ao ser abordado por populares logo após o suposto ocorrido, afirmou ser inocente, mas, pouco depois, disse que se empolgou e por isso teria cometido o crime.

“Para a sociedade, acaba gerando uma dúvida e uma palavra dita fora de um contexto é um pretexto, inclusive, para a injustiça. A questão é que em um momento ele chegou e disse que não fez nada. Em outro, ele fala ‘eu me empolguei’. A gente não sabe, e por isso a necessidade de uma investigação aprofundada, porque não há nenhuma prova do ato sendo feito”, argumentou o advogado.

Pode ser que o empolgado que ele falou esteja atrelado a um descontrole pessoal de algo que ele entendia que agredia somente a ele, de um problema que ele possa eventualmente ter com ele mesmo. Não houve uma agressão direta. Douglas Vicente - advogado

Mancha de sêmen

Nas imagens que foram feitas após o ocorrido, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja do que parece ser sêmen.

A defesa do acusado disse que já solicitou o laudo do material para ter certeza se o fluído pertence ao Swan.

Importunação sexual

Douglas Vicente ressaltou ainda que Swan Tales Assis é investigado por importunação sexual, crime que tem pena de 1 a 5 anos de reclusão.

“O momento da condenação ou da absolvição é posterior. Agora é o momento de analisar se ele responde o processo em liberdade ou não”, pontuou.

Segundo o advogado, para o delegado, a gravidade do caso permaneceu a mesma, sem o aparecimento de fatos que o tornassem mais grave.

“Não que esse fato não tenha a sua gravidade. A defesa solicitou sua liberdade provisória para que ele possa responder ao processo fora da prisão. Isso não impede o curso regular do processo. A gente não quer impunidade, queremos o devido processo legal dentro dos limites que foram impostos”, enfatizou.

Problema psicológico

A defesa já chegou a alegar a possibilidade de Swan ter algum problema psicológico. Questionado sobre isso, o advogado evitou falar sobre o assunto.

“Eu sei que a sociedade não olha por esse lado, mas é um desespero muito grande por parte dele. Devido à toda proporção que isso tomou em relação ao seu estado de saúde, da sua dignidade, condição humana e toda a execração pública que aconteceu, eu não quero entrar nessa discussão”, falou.

A defesa afirmou ainda que o investigado está “extremamente abalado”, sente medo e precisará de assistência médica para tratar sua estrutura psicológica.

“Não estamos julgando um homicida ou um homicida, estamos julgando alguém que está sendo investigado e foi flagranteado pelo crime de importunação sexual, que é um crime menos grave”, acrescentou.

Filho de PM

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o Swan Tales é filho de policial militar e possui um histórico de importunação.

De acordo com a Polícia Civil, Swan foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após uma mulher denunciar ter sido vítima de um ato de cunho sexual durante a viagem.

Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado.

O que aconteceu

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que diversos passageiros cercam o suspeito e cobram explicações. Nas imagens, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja.

Nas imagens, o homem estava com o zíper da calça aberto quando foi abordado. Apesar das acusações e da reação dos demais passageiros, ele negou ter cometido qualquer irregularidade durante todo o tempo.

A tensão aumentou quando um dos usuários do metrô tentou agredir o suspeito. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada por agentes de segurança da concessionária, evitando que o conflito tomasse proporções maiores.

Em nota, o Metrô Bahia informou que suas equipes atuaram imediatamente após identificarem a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima recebeu acolhimento e a Polícia foi acionada para conduzir os envolvidos à delegacia responsável pela apuração do caso.

“O Metrô Bahia informa que, na manhã desta quinta-feira, 11, ao identificar uma ocorrência no sistema, os agentes de atendimento e segurança atuaram imediatamente, realizando o acolhimento da vítima e acionando a Polícia, para a condução dos envolvidos à delegacia. A Concessionária repudia qualquer forma de assédio”, afirmou a empresa.

O homem foi conduzido à unidade policial por policiais militares após ser detido ainda no sistema metroviário. Na delegacia, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF), com base nas informações colhidas durante a ocorrência. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça.

Clube de futsal desliga jogador

Ele atuava como jogador de futsal e fazia parte do elenco do Forest Futsal Clube. O clube Forest Futsal Clube confirmou que o atleta envolvido no caso não faz mais parte do quadro de jogadores.

“Houve um ocorrido com um dos nossos atletas e desde já informamos que não compactuamos com essas atitudes e que não fazemos parte disso. Informamos também que o mesmo já não encontra-se mais no quadro de atletas da equipe”, diz o comunicado.