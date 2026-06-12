Metrô de Salvador já registrou 23 casos de importunação sexual; relembre

O caso do homem de 22 anos, autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após ejacular em uma mulher dentro do sistema metroviário de Salvador, nesta quinta-feira, 11, gerou grande repercussão, mas não foi isolado.

Segundo dados obtidos pelo portal A TARDE através da Polícia Civil, apenas neste ano, o metrô da capital baiana já contabilizou três casos. O número corresponde a um caso a cada dois meses, e é mais da metade do que o registrado em 2025.

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Se analisados os números dos anos anteriores, foram 23 registros no total, sendo 2024 líder disparado com 15 ocorrências.

Veja dados de importunação sexual no metrô de Salvador

2024 - 15 registros;

2025 - cinco registros;

2026 - três registros (até o dia 10 de junho).

Relembre casos de importunação sexual no metrô de Salvador

Preso por importunar adolescente na Estação Bonocô

Um homem de 47 anos foi preso, em 28 de junho de 2023, suspeito de importunar uma adolescente de 17, dentro do metrô da Estação Bonocô.

Segundo a polícia, a vítima disse que o homem encostou no corpo dela "de forma erótica". A adolescente o repreendeu e foi defendida por outros passageiros, que testemunharam o fato e acionaram a segurança patrimonial do metrô.

Adolescente é abusada na Estação da Lapa

Um homem foi preso em flagrante no dia 12 de janeiro de 2024, na Estação Lapa. A suspeita é que ele teria importunado sexualmente um adolescente.

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) condua frente das investigações, já que a vítima tem menos de 18 anos.

Mulher assediada na escada rolante da Estação Bonocô

Uma mulher de 21 anos foi assediada em 14 de agosto de 2024, dentro do metrô, na estação Bonocô, em Salvador. Imagens mostram o momento em que a operadora de causa, que preferiu não se identificar, está descendo a escada rolante e o suspeito, atrás dela, passa a mão nas nádegas da vítima. Toda ação foi filmada por uma outra mulher que estava logo atrás.

O amigo da vítima, Tauan Henrique, contou ao portal A TARDE que após o ocorrido, a pessoa que filmou mostrou o vídeo para ela. A operadora então foi atrás dele, conseguiu alcançá-lo, e, em seguida, o homem foi espancado pela população, que se revoltou com a situação.

Importunação na Estação Acesso Norte

Um homem foi detido no dia 22 de agosto de 2024, após ser acusado por passageiras do sistema metroviário de Salvador de ter cometido importunação sexual em um dos vagões do metrô. O incidente ocorreu na Estação Acesso Norte.

De acordo com informações de testemunhas fornecidas ao portal A TARDE, o homem teria se aproximado de uma das passageiras e, de maneira inadequada, esfregado seu órgão genital ereto contra a vítima.

A situação provocou indignação entre os usuários do sistema metroviário, que imediatamente alertaram a segurança do metrô.

Suspeito de aliciar adolescente no banheiro da Estação Rodoviária

Um homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) em 19 de novembro de 2024, suspeito de aliciar um adolescente de 14 anos no banheiro da Estação Rodoviária do sistema de metrô de Salvador.

Segundo relato do pai da vítima, o adolescente foi abordado pelo homem enquanto estava no local. "O vagabundo aí foi agarrar ele, ele saiu, aí ele tentou puxar ele de novo. Ele correu e pediu apoio ao pessoal da CCR, que fez a custódia do marginal aí, né?", disse.

Passageiras importunadas na Estação Bom Juá

Um homem foi detido em 9 de agosto de 2025, na Estação de Metrô Bom Juá, suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra passageiras. Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o suspeito já contido por seguranças da concessionária.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas estavam no local e todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Vagão exclusivo para mulheres

No final de março de 2025, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou um projeto de lei da vereadora Marta Rodrigues (PT) que destinava vagões exclusivamente para mulheres no metrô de Salvador.

No mês seguinte, a Justiça atendeu a um pedido da liminar impetrada pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP Trilhos) e suspendeu a aplicação da lei.

Um ano depois da sanção, a medida continua emperrada e ainda não entrou em vigor.

Acolhimento a vítimas de importunação e assédio sexual no metrô

As estações Pirajá e Rodoviária contam com as Salas Elas à Frente, implantadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM).

Os espaços têm o objetivo de promover ações voltadas para a inclusão socioprodutiva e autonomia econômica das mulheres. Os equipamentos também são destinados a acolher e apoiar as mulheres vítimas de assédio e importunação sexual e todos os tipos de violências de gênero.

As salas funcionam às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h, com uma psicóloga e uma assistente social da SPM. O acesso ao equipamento ocorre de maneira espontânea, basta acessar os terminais.

Elas à Frente - Foto: Ascom/SPM

O que diz a CCR metrô?

Procurada pela reportagem para falar sobre estratégias existentes ou planejadas, visando coibir crimes do tipo, a CCR Metrô, responsável pelo sistema metroviário de Salvador, optou por se posicionar apenas ao caso mais recente.

"O Metrô Bahia informa que, na manhã desta quinta-feira, 11, ao identificar uma ocorrência no sistema, os agentes de atendimento e segurança atuaram imediatamente, realizando o acolhimento da vítima e acionando a Polícia, para a condução dos envolvidos à delegacia. A Concessionária repudia qualquer forma de assédio", disse em nota.

Relembre o caso

Swan Tales Assis Santos, de 22 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após uma ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira, 11, no sistema metroviário de Salvador.

O caso aconteceu em um dos trechos mais movimentados do metrô e mobilizou passageiros, equipes de segurança e forças policiais.

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que diversos passageiros cercam o suspeito e cobram explicações. Nas imagens, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja.