Filho de PM: saiba quem é homem preso por ejacular em mulher no metrô

O homem de 22 anos preso em flagrante por importunação sexual após uma ocorrência dentro do metrô de Salvador nesta quinta-feira, 11, foi identificado como Swan Tales Assis Santos. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, o homem é filho de policial militar e possui um histórico de importunação.

Swan atuava como jogador de futsal e fazia parte do elenco do Forest Futsal Clube. Após a divulgação do caso, a equipe anunciou o desligamento imediato do atleta e afirmou, por meio de nota, que repudia qualquer forma de assédio, violência ou desrespeito contra as mulheres.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em contato com o portal A TARDE, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), afirmou que a audiência de custódia de Swan será realizada neste sábado, 13, contudo, o horário não foi confirmado.

De acordo com a Polícia Civil, Swan foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual após uma mulher denunciar ter sido vítima de um ato de cunho sexual durante a viagem. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado.

Relembre o crime

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que diversos passageiros cercam o suspeito e cobram explicações. Nas imagens, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja.

Nas imagens, o homem estava com o zíper da calça aberto quando foi abordado. Apesar das acusações e da reação dos demais passageiros, ele negou ter cometido qualquer irregularidade durante todo o tempo.

A tensão aumentou quando um dos usuários do metrô tentou agredir o suspeito. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada por agentes de segurança da concessionária, evitando que o conflito tomasse proporções maiores.

Em nota, o Metrô Bahia informou que suas equipes atuaram imediatamente após identificarem a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima recebeu acolhimento e a Polícia foi acionada para conduzir os envolvidos à delegacia responsável pela apuração do caso.

"O Metrô Bahia informa que, na manhã desta quinta-feira, 11, ao identificar uma ocorrência no sistema, os agentes de atendimento e segurança atuaram imediatamente, realizando o acolhimento da vítima e acionando a Polícia, para a condução dos envolvidos à delegacia. A Concessionária repudia qualquer forma de assédio", afirmou a empresa.

O homem foi conduzido à unidade policial por policiais militares após ser detido ainda no sistema metroviário. Na delegacia, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF), com base nas informações colhidas durante a ocorrência. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça.

Clube de futsal desliga jogador

O clube Forest Futsal Clube confirmou que o atleta envolvido no caso não faz mais parte do quadro de jogadores. “Houve um ocorrido com um dos nossos atletas e desde já informamos que não compactuamos com essas atitudes e que não fazemos parte disso. Informamos também que o mesmo já não encontra-se mais no quadro de atletas da equipe”, diz o comunicado.

*Com colaboração dos repórteres Leilane Teixeira e Luan Julião.