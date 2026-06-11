Mulher vai em delegacia recuperar dinheiro e é presa por associação criminosa

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Uma mulher de 44 anos foi presa na última terça-feira, 9, ao comparecer à Delegacia Territorial de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, para solicitar a devolução de uma quantia apreendida durante uma operação policial.

Segundo a Polícia Civil, durante o atendimento os agentes consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e identificaram um mandado de prisão preventiva em aberto contra a suspeita pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

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A ordem judicial estava relacionada a um inquérito instaurado em 2024, que investigava o envolvimento da mulher com o tráfico. Ela já havia sido autuada em flagrante durante uma ação policial realizada anteriormente.

Após a confirmação do mandado, os policiais cumpriram a determinação judicial. A suspeita foi detida e permanece custodiada na unidade policial, à disposição da Justiça.