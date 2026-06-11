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POLÍCIA

Clube de futsal desliga jogador após caso de crime sexual no metrô de Salvador

Homem foi detido no sistema metroviário e conduzido à delegacia, onde foi lavrada a prisão

Luan Julião
Por
Homem foi detido no sistema metroviário e conduzido à delegacia
Homem foi detido no sistema metroviário e conduzido à delegacia - Foto: Reprodução

O homem de 22 anos autuado em flagrante por importunação sexual após uma ocorrência dentro do metrô de Salvador foi desligado do Forest Futsal Clube. A informação foi confirmada pela própria equipe por meio de nota oficial divulgada após a repercussão do caso, registrado na manhã da última quinta-feira, 11.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu no interior de um vagão do sistema metroviário e foi denunciado por uma passageira, que relatou ter sido vítima da ação durante o trajeto. A ocorrência foi formalizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/CMB), que conduziu o registro do Auto de Prisão em Flagrante.

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Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

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A concessionária informou que equipes de segurança atuaram imediatamente após a identificação da situação, prestando apoio à vítima e acionando a polícia. O suspeito foi conduzido à unidade policial por policiais militares ainda no sistema metroviário.

Em nota, o Forest Futsal Clube afirmou que repudia “qualquer forma de assédio, violência, intimidação ou desrespeito contra as mulheres” e destacou que suas ações são pautadas pelo respeito, ética e responsabilidade. A equipe também reforçou que não compactua com condutas que atentem contra a dignidade e os direitos das mulheres.

O clube confirmou ainda que o atleta envolvido no caso não faz mais parte do quadro de jogadores. “Houve um ocorrido com um dos nossos atletas e desde já informamos que não compactuamos com essas atitudes e que não fazemos parte disso. Informamos também que o mesmo já não encontra-se mais no quadro de atletas da equipe”, diz o comunicado.

A Polícia Civil segue com a investigação do caso, que permanece sob responsabilidade das autoridades competentes. O homem segue à disposição da Justiça.

Veja nota:

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