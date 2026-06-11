Adolescente é apreendido por maus-tratos a cães na Bahia

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Um jovem de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 10, em Santo Estevão, por ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos contra animais. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civil.

O caso veio à tona após uma denúncia informar que cães estavam sendo mantidos em situação precária dentro de um prédio escolar desativado, localizado na região central da cidade.

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De acordo com as investigações, os animais permaneciam em um ambiente inadequado, com:

o piso coberto por pedras;

areia e pedaços de madeira;

além disso, o local não oferecia condições básicas de higiene, segurança ou conforto necessárias ao bem-estar dos cães.

Após ser identificado, o adolescente foi encontrado pelos policiais e encaminhado para uma unidade policial. Os cães ficaram sob a responsabilidade dos familiares do menor, que assinaram um termo comprometendo-se a cuidar dos animais.