INVESTIGAÇÃO
Adolescente é apreendido por maus-tratos a cães na Bahia
Situação foi descoberta após denúncias feitas por pessoas próximas
Um jovem de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 10, em Santo Estevão, por ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos contra animais. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civil.
O caso veio à tona após uma denúncia informar que cães estavam sendo mantidos em situação precária dentro de um prédio escolar desativado, localizado na região central da cidade.
Leia Também:
De acordo com as investigações, os animais permaneciam em um ambiente inadequado, com:
- o piso coberto por pedras;
- areia e pedaços de madeira;
- além disso, o local não oferecia condições básicas de higiene, segurança ou conforto necessárias ao bem-estar dos cães.
Após ser identificado, o adolescente foi encontrado pelos policiais e encaminhado para uma unidade policial. Os cães ficaram sob a responsabilidade dos familiares do menor, que assinaram um termo comprometendo-se a cuidar dos animais.