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INVESTIGAÇÃO

Adolescente é apreendido por maus-tratos a cães na Bahia

Situação foi descoberta após denúncias feitas por pessoas próximas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente é apreendido por maus-tratos a cães na Bahia
Foto: Divulgação Polícia Civil

Um jovem de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 10, em Santo Estevão, por ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos contra animais. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civil.

O caso veio à tona após uma denúncia informar que cães estavam sendo mantidos em situação precária dentro de um prédio escolar desativado, localizado na região central da cidade.

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De acordo com as investigações, os animais permaneciam em um ambiente inadequado, com:

  • o piso coberto por pedras;
  • areia e pedaços de madeira;
  • além disso, o local não oferecia condições básicas de higiene, segurança ou conforto necessárias ao bem-estar dos cães.

Após ser identificado, o adolescente foi encontrado pelos policiais e encaminhado para uma unidade policial. Os cães ficaram sob a responsabilidade dos familiares do menor, que assinaram um termo comprometendo-se a cuidar dos animais.

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Tags

Bahia cães feira de santana maus-tratos a animais Polícia Civil Proteção Animal Santo Estevão segurança pública

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