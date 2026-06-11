Homem é acusado de ejacular em mulher no metrô de Salvador

Uma ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira, 11, em uma das estações mais movimentadas do sistema metroviário de Salvador gerou indignação entre passageiros e terminou com a intervenção de agentes de segurança. Um homem foi acusado de praticar importunação sexual contra uma jovem dentro da Estação Acesso Norte.

Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito. Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

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Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que diversos passageiros cercam o suspeito e cobram explicações. Nas imagens, homens e mulheres demonstram indignação com a situação, enquanto a jovem aparece visivelmente abalada e com sua roupa suja.

Nas imagens, o homem estava com o zíper da calça aberto quando foi abordado. Apesar das acusações e da reação dos demais passageiros, ele negou ter cometido qualquer irregularidade durante todo o tempo.

A tensão aumentou quando um dos usuários do metrô tentou agredir o suspeito. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada por agentes de segurança da concessionária, evitando que o conflito tomasse proporções maiores.

Em nota, o Metrô Bahia informou que suas equipes atuaram imediatamente após identificarem a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima recebeu acolhimento e a Polícia foi acionada para conduzir os envolvidos à delegacia responsável pela apuração do caso.

"O Metrô Bahia informa que, na manhã desta quinta-feira, 11, ao identificar uma ocorrência no sistema, os agentes de atendimento e segurança atuaram imediatamente, realizando o acolhimento da vítima e acionando a Polícia, para a condução dos envolvidos à delegacia. A Concessionária repudia qualquer forma de assédio", afirmou a empresa.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

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