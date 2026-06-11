Ação da Polícia Civil recolhe 32 mil fogos de artifício em cidades baianas

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Uma operação realizada pela Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de cerca de 32 mil unidades de fogos de artifício comercializados ou armazenados de forma irregular em municípios do interior do estado. A ação ocorreu entre terça-feira, 9, e quarta-feira, 10, e integra a Operação Em Chamas, coordenada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).

A iniciativa busca reforçar a fiscalização durante os festejos juninos, período marcado pelo aumento da procura por fogos de artifício, além de prevenir riscos à população relacionados ao comércio clandestino desses produtos.

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No primeiro dia da operação, aproximadamente 7 mil unidades foram retiradas de circulação durante inspeções realizadas nas cidades de Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Valença, Barreiras e Itabuna. Durante as abordagens, as equipes identificaram irregularidades tanto na venda quanto no armazenamento dos materiais.

Além das fiscalizações, os agentes orientaram comerciantes sobre as regras que disciplinam o transporte, a comercialização e a estocagem dos fogos de artifício.

Já na quarta-feira, 10, as apreensões somaram cerca de 25 mil unidades. Os maiores volumes foram registrados nos municípios de Valença, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Ouriçangas e Piatã. Com isso, o total recolhido ao longo dos dois dias chegou a aproximadamente 32 mil unidades.

A operação mobilizou equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), e contou com o apoio de diversos órgãos parceiros, entre eles o Procon, o Ibametro, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o Exército Brasileiro, o Conselho Regional de Química (CRQ), o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).