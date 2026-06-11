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POLÍCIA

Maioria dos tiroteios de Salvador e RMS ocorre em ações policiais

Em maio, 12 pessoas foram baleadas dentro das próprias residências

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

A maioria dos tiroteios de Salvador e Região Metropolitana (RMS) registrados no mês de maio ocorreu durante ações policiais. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, seis em cada 10 ocorrências tiveram participação dos agentes, número que corresponde a 62% dos casos.

Foram 95 tiroteios registrados, sendo 59 deles em ações policiais. Durante o período, 97 vítimas foram atingidas, sendo 76 mortas e 21 ferida. No recorte con participação de agentes de segurança, 61 pessoas foram baleadas, 44 morreram e 17 ficaram feridas.

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Entre os casos mais emblemáticos do mês está o da criança de 11 anos que foi morta dentro de casa na madrugada de 1º de maio, na localidade da Lajinha, no Engenho Velho da Federação. A vítima e a tia foram baleadas durante uma perseguição policial.

Perseguições policiais

Dos 95 tiroteios registrados no mês, 18 ocorreram durante perseguições policiais, deixando 24 baleados.

O número é menor que o de abril, quando houve 23 casos nesse contexto. No entanto, se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento é absurdo. Em maio de 2025, foram registrados apenas quatro tiroteios nessas circunstâncias, que resultaram em quatro mortes e um ferido.

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Mortos dentro de casa

Os dados também mostram a persistência da violência armada dentro das próprias residências. Em maio, 12 pessoas foram baleadas nessas circunstâncias, sendo 10 mortas e duas feridas.

“A violência armada continua atravessando a população de forma fulminante e irrestrita, alcançando pessoas também dentro de suas próprias casas. Não podemos naturalizar crianças, familiares e moradores serem atingidos em consequência de perseguições policiais. Esse é um sintoma que evidencia a necessidade de rever estratégias de segurança a fim de garantir políticas que priorizem a proteção à vida”, avalia Tailane Muniz, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado na Bahia.

Confira dados por municípios

  • Salvador: 64 tiroteios, 51 mortos e 19 feridos
  • Camaçari: 7 tiroteios, 5 mortos e 1 ferido
  • Dias D’ávila: 7 tiroteios e 5 mortos
  • Simões Filho: 6 tiroteios e 3 mortos
  • Lauro de Freitas: 4 tiroteios e 5 mortos
  • Vera Cruz: 3 tiroteios e 4 mortos
  • Mata de São João: 2 tiroteios e 2 mortos
  • Candeias: 1 tiroteio e 1 morto

Veja bairros com mais registros em Salvador

  • Engenho Velho da Federação: 3 tiroteios, 6 mortos e 1 ferido
  • Engenho Velho de Brotas: 3 tiroteios e 2 mortos
  • Mata Escura: 3 tiroteios, 1 morto e 3 feridos
  • Santa Cruz: 3 tiroteios e 2 mortos
  • São Cristóvão: 3 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos
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