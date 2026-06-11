POLÍCIA
Suspeito de matar bebê durante ataque a tiros contra o pai da criança é preso
Pai do bebê sobreviveu ao ataque, reconheceu o autor dos tiros e ajudou na identificação do suspeito
A prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte de um bebê de nove meses esclareceu parte de um crime que chocou moradores de Juazeiro, no norte da Bahia. A criança morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo durante uma ação que, segundo a Polícia Civil, tinha outro alvo.
As investigações revelaram que o ataque ocorreu em um imóvel apontado como local de comercialização de drogas. O homem que seria o objetivo dos disparos utilizava um sistema improvisado para realizar as entregas dos entorpecentes sem contato direto com os compradores.
De acordo com a polícia, o suspeito preso era um dos frequentadores do local. No dia do crime, ele teria ido até a residência e chamado pelo responsável pela venda das drogas. Quando o homem apareceu na entrada da casa carregando o filho nos braços, foi surpreendido pelos tiros.
Leia Também:
A criança acabou atingida e não resistiu aos ferimentos. O pai também foi baleado, mas sobreviveu após receber atendimento médico.
A apuração policial identificou ainda que um cano de PVC instalado na entrada do imóvel era utilizado nas negociações de drogas e teria servido como apoio para a execução dos disparos.
Após diligências realizadas ao longo da investigação, o suspeito foi localizado e preso no dia seguinte ao crime. O pai do bebê reconheceu formalmente o homem apontado como autor dos tiros. Ele permanece à disposição da Justiça.