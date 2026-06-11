São João da Bahia conta com efetivo de 27 mil oficiais em 283 municípios

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A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) anunciou, nesta quinta-feira, 11, o lançamento da Operação São João 2026, mobilizando o maior contingente de agentes das forças de segurança da história do estado. Ao todo, 27 mil policiais, peritos e bombeiros atuarão no esquema especial, que conta com reforço em equipamentos de inteligência e monitoramento em tempo real.

O Governo do Estado destinou aproximadamente R$ 45 milhões para custear as ações de proteção a baianos e turistas, com atuações nos festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro. O policiamento ostensivo e as fiscalizações integradas cobrem 283 municípios baianos até o dia 12 de julho, distribuídos da seguinte forma:

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271 cidades localizadas no interior do estado;

12 municípios que compõem a capital e a Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues, empregaremos o maior efetivo da história para os festejos juninos. Além do investimento de R$ 45 milhões, recebemos novas viaturas e Plataformas de Observação Elevada (POEs), que permitirão a ampliação do monitoramento por câmeras”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Operação São João 2026 - Foto: Divulgação | SSP-BA

Tecnologia e suporte logístico na vigilância

O monitoramento eletrônico será um dos pilares da operação, com o emprego de mais de 2.800 câmeras integradas, incluindo tecnologias de Reconhecimento Facial, lentes PTZ (com zoom e movimentação horizontal/vertical), leitura de placas de veículos (LPR) e sistemas de Centros de Controle Operacional (CCO).

As equipes em campo contarão também com uma estrutura de suporte de alta tecnologia:

13 Plataformas de Observação Elevada (POEs) e um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel;

104 drones de monitoramento aéreo;

3 helicópteros do Grupamento Aéreo (GRAER);

1.755 viaturas extras distribuídas pelos circuitos;

Detectores de metais móveis, estruturas físicas temporárias e postos especializados de atendimento.

Operação São João 2026 - Foto: Divulgação | SSP-BA

Atuação e divisão de funções das forças de segurança

Para otimizar o atendimento nos circuitos oficiais e nas rodovias, as instituições vinculadas à SSP-BA dividirão suas atribuições de forma estratégica:

Polícia Militar

A Polícia Militar atua com equipes ordinárias e especializadas no policiamento ostensivo e preventivo.

Polícia Civil

Já a Polícia Civil vai operar com o emprego estratégico de efetivo ordinário e extraordinário, instalação de estruturas temporárias de atendimento e ações de inteligência.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros atua com Postos e rondas com serviços de prevenção a acidentes, orientações à população e atendimento a emergências. Também, o Departamento de Polícia Técnica estará com equipes extraordinárias, Unidades Móveis e Postos Modulares.